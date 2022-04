‘Reforma pensional, con foco en nuevas formas de trabajo de jóvenes’

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, que realiza su Congreso en Cartagena, aseguró que se debería hacer una ‘reforma integral de protección a la vejez’ que elimine los subsidios a las pensiones de la población de altos ingresos en el régimen público.



Defendió que las AFP hagan inversiones con parte del portafolio en infraestructura en “donde las rentabilidades han sido altas y lo van a seguir siendo y eso está en las cifras de las valorizaciones que registra el sector en las que más del 60% de los $360 billones de saldo de los 18 millones de clientes son rendimientos.



El superintendente Financiero, Jorge Castaño propuso una única cabeza que defina la política pública, y “que guíe la discusión pues una cosa son los ajustes al diseño y otra discusión de ajustes de administración, por ello es importante zanjar esta discusión”. Consideró clave incluir una actualización del sistema que incluya cambios demográficos.



Ser flexibles antes los cambios



¿Qué le preocupa del sistema pensional?



Al 95% de los colombianos les conviene estar más en los fondos de pensiones privados y hoy en el país solo entre el 10 al 12 % de personas se pueden pensionar. Los colombianos en el sistema público que logran pensionarse reciben un subsidio del Estado que no puede compararse con el sistema privado.



El diagnóstico es claro y está asociado a la cobertura que es muy baja.

El otro reto es la equidad. Tenemos dos sistemas compitiendo, uno de ellos con subsidios que están mal enfocados pues es irónico que quien más gana, más subsidios recibe y en cambio debe mirarse cómo entregárselo al que más lo necesita.

¿Por qué es inviable el modelo público?



En el Régimen de Prima Media (público) la plata no está en la cuenta de cada trabajador, sino que hay una bolsa y los pensionados reciben su mesada con base en los aportes que hagan los más jóvenes y eso funciona con un pensionado que tiene a 9 o 10 personas cotizando. Hoy la relación es dos cotizantes por cada pensionado y aún hay propuestas de mantener el esquema contributivo universal que se ha demostrado que no es viable. Hay que tener en cuenta los cambios demográficos como el incremento de la esperanza de vida y la menor natalidad y otras variables para construir un esquema equitativo y sostenible.



¿Qué debe pasar?



Que cada colombiano ahorre y se jubile con su cuenta de ahorro individual en el que participen entidades públicas y privadas y además con un principio de ahorro voluntario. Ademas debe pensarse una reforma con un principio de flexibilidad pues no todos los colombianos tienen trabajo formal, pues los trabajos digitales, las nuevas ocupaciones, los honorarios sin tener ciclos completos o los agricultores cuyas cosechas e ingresos no son uniformes.



‘Sistemas deben ser equitativos’

¿Hablar de reforma pensional ya suena trillado?

Llevo viviendo a los congresos del sector desde hace 15 años y desee haca mucho se habla del tema pero ha faltado una real decisión de parte de los gobiernos de abordar la situación y las finanzas públicas cada vez se deterioran más por esto.

Los recursos para la seguridad social no deben estar para otra cosa que la seguridad social de los mayores en su su vejez.



¿Y en qué pilares debe basarse?

Se ha llegado a decir que la gente prefiere que suban los impuestos y no la edad de pensión y eso no puede seguir así. Se necesita algo que le convenga a todos.

Hay que tener cuidado en ofrecer en lo que no se pueda cumplir pues puede ser pan hoy y hambre mañana. En 80 países han optado por aumentar las tasas de cotización, 64 han aumentado la edad de jubilación pues el sistema de prima media es insostenible en cualquier parte del mundo. Al quitarle el efecto de los subsidios a los dos sistemas queda claro que el de Régimen de Ahorro Individual que administran los fondos privados es más rentable y algunos no lo quieren ver.



¿Qué se viene en la discusión en Colombia?

Pues lo que se viene es muy claro y es un menú de varias opciones que habrá que analizar para ver cuál conviene más: Aumento en la edad de pensión, aumento en las cotizaciones, disminuir los beneficios o aumentar los impuestos. Ese es el reto. Mirar qué se debe hacer, pero no cerrar los ojos.



Hubo polémica por las inversiones de las AFP en obras de infraestructura

Las inversiones de los fondos privados no han estado en puentes caídos.

Todo el régimen de inversiones está reglado y regulado. No pueden inventarse en dónde poner sus inversiones.

