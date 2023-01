Cartas de sindicatos y AFP para la reforma pensional: esto proponen

Otra de las reformas claves de Gustavo Petro, la pensional, avanzó en su proceso de construcción, con la presentación de las propuestas de los sindicatos y de Asofondos y Fasecolda ante la subcomisión definida desde el Ministerio de Trabajo.



Los sindicatos llegaron con un pliego de 30 puntos, entre los que se destaca el fortalecimiento de Colpensiones y la eliminación de los fondos privados; una renta de vejez de un salario mínimo para las personas mayores de 65 años sin posibilidad de pensionarse, que sea a cargo de la administradora pública; y el incremento de las pensiones igual al del salario mínimo.



En contraste, Asofondos y Fasecolda, entidades que hacen parte del régimen pensional, reiteraron su propuesta de que la reforma debe ser sostenible en el tiempo y responder al avance del envejecimiento de la población, no solo de la presente generación. Además de contar con pilares de solidaridad y ahorro.



“El mundo se está envejeciendo, hay que fortalecer el ahorro, que debe estar administrado no solo por entes privados, sino también por Colpensiones. Ya tenemos un pilar solidario, ‘Colombia Mayor’, pero solo da $80.000, y tenemos que cubrir al menos la línea de pobreza, pero eso debe financiarse con el presupuesto, no con aportes de trabajadores activos”, indicó en días pasados Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.



#LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio