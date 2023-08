Lo que vendría para los colombianos si se aprueba la reforma pensional

La reforma pensional sigue discusión en el Congreso de la República. En paralelo, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) le han solicitado al Gobierno Nacional que reconsidere uno de los principales puntos sobre la pensión de millones de colombianos. Sin embargo, el presidente de Colpensiones e incluso el ministro de Hacienda no están de acuerdo.



El mayor hueco fiscal, en materia pensional, son los regímenes especiales y los exceptuados y esos no hacen parte de los cálculos que tiene presupuestado el Gobierno dentro de la reforma que adelanta en esa materia.



Cabe resaltar, que el proyecto - que contiene 91 artículos que incluyen el funcionamiento con un sistema de pilares y un subsidio para adultos mayores sin pensión- fue radicada el pasado 21 de marzo en el Congreso, pero aún continúa su trámite.



A este, le hace falta un debate más en la Plenaria del Senado y otros dos en la Cámara de Representantes para que pueda convertirse en ley.



La iniciativa busca que los ciudadanos que ganan entre uno y tres salarios mínimos deban cotizar en Colpensiones, mientras que aquellos por encima de ese valor lo harían en fondos privados.





Mauricio Santa María, presidente de Anif, insistió que el umbral debe ajustarse, para que pase de tres salarios mínimos a uno. "Bajarlo a dos realmente no hace mucho la diferencia. No nos gusta una reforma de pilares, pero si la van a hacer, hagan una donde el umbral sea de un salario mínimo", sentenció en un seminario organizado por su entidad y por Fedesarrollo.



Sobre la solicitud del umbral, Jaime Dussán, presidente de Colpesiones, afirmó que no habrá concertación. En una visita a Manizales, les dijo a medios locales que "los empresarios no tienen la razón".

Además, dejó claro que la tarea es "convencer" al Congreso de la República para que el articulado sea aprobado, como sucedió con la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo.



"Por supuesto que la política es de movimientos y la gente está en un proceso electoral, pero después del 29 de octubre los parlamentarios regresan al recinto y empezarán a aprobar las reformas", precisó.



Si se aprueba sin modificaciones, quienes cotizan en fondos privados y ganan entre uno y tres salarios mínimos pasarán a Colpensiones.

"Sencillamente, los traslados se hacen mediante un proceso de reglamentación de la ley y se va a dar un período de transición que es un año. (...) Colpensiones tiene que tomarlas en su base de datos, mantenerlas al día y posteriormente mirar a las personas que no cotizan. Igualmente, hacer que lleguen a Colpensiones y hacer la campaña para que coticen", añadió Dussán.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el seminario de Anif y Fedesarrollo, también dijo que no se ajustará lo que proponen empresarios: "El umbral es importante porque mira para arriba y para abajo. Con ese umbral establecido, los fondos siguen recibiendo las cotizaciones por encima de tres salarios, que no es una cifra despreciable".

