Minhacienda dice que fortalecimiento del ahorro pensional debe ser equilibrado

Falta poco para que se retome la discusión de la reforma pensional en el Congreso. El próximo 27 de febrero el proyecto cursará su segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, en donde se discutirán algunos de los temas clave del articulado.



Como antesala a este proceso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió durante una intervención en la Comisión Tercera del Senado a algunos de los aspectos de la iniciativa que se encuentran en el foco del debate, incluyendo el ahorro pensional.

De acuerdo con el titular de la cartera de Hacienda, se estima que en el 2023 se recaudaron 48 billones de pesos por concepto de pensiones. De ese monto, 33 billones corresponden a los fondos privados (AFP) y 15 billones a Colpensiones.

Al hacer el desagregado del recaudo de las AFP, el ministro señaló que 10 billones son por costos de administración, dinero que “no le entra a los usuarios. Y cuando los usuarios se van del sistema, esa plata no se les devuelve”. Otros 2,5 billones responden a devoluciones, 7,5 billones a lo que se les paga a los pensionados (tanto en retiro programado como en renta vitalicia) y 13 billones son por traslados a Colpensiones.

"33 billones se fueron a ras entre devoluciones, pago a sus pensionados, traslados a Colpensiones y costos de administración. Es decir, no hay un incremento en el ahorro. El ahorro de los fondos hoy día son los rendimientos acumulados", explicó Bonilla.

En lo referente a cómo se están pagando las pensiones de Colpensiones, el Minhacienda señaló que estas valen 45 billones de pesos. Considerando que el recaudo del 2023 es de 15 billones, si no hubiera traslados, el Estado tendría que entrar a poner los 30 billones restantes.

"Entonces, estamos diciendo bienvenido el ahorro, pero que existe por garantía del desahorro público. Al fin y al cabo ese es el que termina cerrando el sistema".

De acuerdo con el ministro, es ahí en donde también se fundamenta el planteamiento de generar un sistema complementario que tenga la oportunidad de autopagarse simultáneamente. De esta manera el ahorro no se queda solo en las AFP y no se aumenta el desahorro público.

"Lo que dice es que se recaudaron 48 billones en 2023, incluyendo los costos de administración, y se van a pagar 52 billones en mesadas pensiónales, es decir, que ya el sistema es deficitario, por eso requiere ajustes rápidos", agregó.

De la misma manera, señaló que es importante tener en cuenta que si bien es necesario fortalecer el ahorro, este no puede ser desequilibrado.

"El país necesita fortalecer el ahorro, pero no podemos hablar que el ahorro es bueno si está aquí (en las AFP), a costa del desahorro de este otro lado o ¿es que eso no cuesta? ¿Que tengamos que pagar 30 billones para cubrir los pensionados que ya existen no cuesta? Eso es desahorro", resaltó.

También hizo énfasis en la necesidad de generar otras fuentes de ahorro.

