Gremios y sindicatos presentan propuestas de reforma pensional

El Ministerio de Trabajo informó que recibió, en el marco de la subcomisión de la reforma pensional integrada por gremios de producción, centrales sindicales, Gobierno Nacional y expertos; las propuestas de los sindicatos y también de entidades como Asofondos y Fasecolda.



La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, recordó que la propuesta inicial del Gobierno Nacional está basada en un sistema de pilares. Un primer pilar, con el que se busca beneficiar a cerca de 4 millones de adultos mayores que no tienen posibilidad de recibir una pensión, quienes quedarían cobijados con un subsidio de medio salario mínimo, también un pilar contributivo, y otro de ahorro voluntario.



La titular de la cartera destacó que desde Fasecolda y Asofondos se proponen lineamientos como “que la reforma responda al avance del envejecimiento de la población, no solo de la presente generación, sino de las próximas generaciones además que sea sostenible en el tiempo e Incluir componentes de solidaridad y de ahorro”.



De otro lado, los sindicatos propusieron la eliminación de los fondos privados, una renta de vejez para las personas mayores de 65 años sin posibilidad de pensionarse, que sea de un salario mínimo a cargo de la administradora pública y el incremento de las pensiones igual al incremento del salario mínimo.



“Presentamos la CUT, la CTC y la CTG, nuestra propuesta de reforma a las pensiones, 30 artículos, de los cuáles destacó que creemos que debe haber un solo fondo público que administre las pensiones en Colombia, toda vez que el sector privado ha sido ineficiente en esta materia. En 30 años solo han pensionado a cerca de 250.000 personas, y han devuelto los aportes a 170.000 personas que no se pudieron pensionar. Por eso deben desaparecer”, dijo Francisco Maltés, presidente de la CUT.



