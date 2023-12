Los cambios que tendría Colpensiones con la reforma pensional del Gobierno

La reforma pensional es una de las iniciativas clave dentro de la agenda del gobierno Petro. Este proyecto, que espera su discusión en la plenaria del Senado, tiene como objetivo establecer un nuevo sistema de protección a la vejez.



En ese contexto, en conversación con Caracol Radio, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, se refirió a los cambios que esta propuesta tendría en el fondo público.

En primera instancia, Dussán mencionó que el paquete de reformas que promueve el Ejecutivo, es especial la laboral, pensional y de salud, están articuladas entre sí.

“Las tres son pegadas una a la otra, la reforma laboral ayuda a la generación de empleo y así la gente pagará la salud y tendrá la posibilidad de cotizar en Colpensiones”, señaló.

El presidente de Colpensiones se refirió a la importancia de que estos proyectos avancen en sus trámites. Esto en miras de evitar que más personas se queden sin cotizar su pensión y que se sigan agudizando los problemas que actualmente hay en el sistema.

"15 millones de colombianos activos laboralmente no cotizan y tenemos más de cuatro millones de colombianos que no tendrán nunca una posibilidad de pensionarse", agregó.

¿El umbral del pilar contributivo es negociable?

En el articulado del proyecto de reforma, uno de los puntos que más ha generado debate es el que se refiere al umbral de cotización del pilar contributivo, el cual se ha establecido en tres salarios mínimos.

Al respecto, Dussán señaló que con relación a ese aspecto hay que "actuar con inteligencia y con un sentido práctico de nación".

“La gente no puede seguir pensando que trabajan para un fondo privado de pensiones, antes eran funcionarios del Gobierno nacional y entonces, no tuvieron en cuenta las dificultades de la Ley 100, la gente no cotizó y ahora por defender unos intereses de recursos que ellos manejan, que superan 380 billones, no pensaron qué pasa con ese grupo inmenso en pobreza extrema”, destacó.

De la misma manera, indicó que este tema no es negociable en el sentido de que no son negociables los derechos fundamentales y que este punto contribuiría a la mejora del sistema.

De acuerdo con el presidente de este fondo público, “el llamado en el fondo privado es a ahorrar y a gastar el ahorro, porque ellos son bancos, pero el fondo oficial agrupa a los jóvenes y a la vejez y cuando se apruebe la reforma, 25 millones de colombianos serán de Colpensiones"

