Qué dice la reforma pensional sobre la edad para las mujeres

Uno de los puntos de la ponencia a la reforma pensional que más polémica ha generado tiene que ver con la edad requerida para las mujeres que no hayan cotizado todas las semanas para lograr su pensión.

Este ajuste quedaría incluido en el punto de la renta básica, aquella que le otorga una suma de dinero a todos los ciudadanos que hayan cumplido la edad para pensionarse, pero que no lograron alcanzar las semanas trabajadas para jubilarse.



Este cambio se explica, en el caso de las mujeres, que ellas podrán aspirar a tener este ingreso a los 60 años de edad. Los hombres también vería un incremento en este requisito, pues tendrían que esperar hasta los 65 años.



Así mismo, según se explicó en el articulado original, se requerían 150 semanas mínimas cotizadas para recibir esta renta; no obstante, esta incrementaría hasta las 300 semanas laborales.



Esto quiere decir que, en el caso de las mujeres, la edad requerida para recibir este subsidio disminuiría, a pesar de que en la reforma se estarían requiriendo más semanas cotizadas, mientras que, para los hombres, la edad se mantendría igual.



También vale la pena aclarar que esta renta básica será manejada por el Ministerio de Trabajo y no por el Departamento de Prosperidad Social, como estaba estipulado en el proyecto original.



Frente a esto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, aseguro que esto podría aumentar el costo de la reforma, en caso de que la ponencia quede aprobada.



"Esto genera un incremento en el costo de la reforma, porque estaba previsto que el subsidio al adulto mayor se empezara a recibir desde los 65 años. Ahora tenemos que hacer los cálculos para saber cuáles serán esos nuevos costos".

Semanas requeridas

En el caso de las personas que logren cotizar todas las semanas laborales requeridas para lograr la pensión, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, (Asofondos), Santiago Montenegro, aseguró que, para él, los colombianos tendrían que trabajar más semanas antes de poder jubilarse.



"Hoy, un hombre de 62 años, en los fondos de pensiones, se puede pensionar con 1.150 semanas cotizadas. Con el esquema que se propone deberá cotizar 1.300 semanas, otros tres años para cumplir las condiciones de jubilación", aseguró Montenegro.



En le caso de las mujeres, esta edad se mantendría en los 57 años.



