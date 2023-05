Retos y preocupaciones de los fondos frente a la reforma pensional

Los fondos de pensiones privados se dieron cita en su congreso anual, durante la última semana de abril, para discutir el futuro del sistema, en una coyuntura en que el Congreso se prepara para discutir el proyecto de reforma pensional del gobierno Petro.



En el marco del evento, los presidentes de Protección, Colfondos y Porvenir* compartieron con Portafolio sus visiones sobre la reforma, los retos e inquietudes que perciben en el proyecto y los elementos que consideran debería tener la reforma al sistema.



Si bien todos reconocieron avances en asuntos como el pilar solidario, la eliminación de la competencia entre el sistema privado y el público, o la protección a las mujeres, también cuestionaron la capacidad de la propuesta de fomentar una mayor cobertura, así como el impacto que se vería en el ahorro nacional y en las generaciones futuras.

Marcela Giraldo García, presidente de Colfondos

“Hay algunos puntos importantes que creemos que son avance y debemos capitalizar de la reforma, y hay otros en los que debemos trabajar. Estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma pensional, después de 30 años de vivir este sistema, e inclusive desde hace muchos años, hemos identificado que presenta muchos desafíos en regresividad, en inequidad. Entre lo positivo para destacar de la reforma está el hecho de que estamos ampliando el pilar solidario, es indiscutible que un país con las inequidades que tiene Colombia en materia laboral debe tener algún tipo de cobertura para los adultos mayores que no tienen un ingreso. También creo que es importante que hay una apuesta en eliminar el subsidio a las pensiones altas, pero nuestro llamado va más allá, a revisar los subsidios en todos los niveles de ingreso, porque en el pilar contributivo sigue estando implícito un subsidio a una población muy grande, cerca de 80% de los asalariados formales en Colombia. Reconocemos que el sistema tiene una capacidad de reformarse, estamos de acuerdo en eliminar la complejidad que tiene el sistema al tener dos regímenes, proponemos efectivamente eliminar esa competencia, pero que Colpensiones sea un jugador más de un sistema basado en la capitalización, ¿por qué quitarle la posibilidad de elegir a un grupo de colombianos de una barrera de menores ingresos ? o ¿por qué quitarles la posibilidad de construir un ahorro individual?”.

Marcela Giraldo García, presidente de Colfondos. Archivo particular

Juan David Correa, presidente de Protección

“Consideramos favorable el planteamiento de un sistema de pilares que integra y evita la competencia que hay en los dos sistemas; el pilar solidario que cumple con el sentido de apoyar a las personas más vulnerables y la reducción de los subsidios en las personas con ingresos más altos. Estamos convencidos que cualquier ajuste al sistema pensional debe incorporar una mirada de largo plazo y partir de un acuerdo ciudadano y de principios de equidad, sostenibilidad y cobertura. En ese sentido, se necesita una reforma que conserve un sistema basado en el ahorro de las personas durante su vida productiva. Como está presentada la reforma no promueve la sostenibilidad del sistema, ni adopta medidas adecuadas para corregir la realidad del envejecimiento de la población que sólo se puede lograr con mayor ahorro. Según Anif, el pasivo podría incrementar entre 230% y 250% si la reforma pensional pasa tal y como está en el documento radicado. Es muy importante que se conserve la capacidad y autonomía de elegir de las personas, que se garantice el bienestar futuro de cada individuo, en especial el de los jóvenes y que resuelva la posibilidad de que las mujeres logren alcanzar su pensión en función a su mayor esperanza de vida y a un periodo menor de cotización que el de los hombres. De cara al país, es fundamental contar con un mercado de capitales dinámico que permita que este ahorro pensional, siga siendo administrado por expertos”.

Juan David Correa, presidente de Protección. Archivo particular

Miguel Largacha Martínez, presidente de Provenir

“Llevamos muchos años, muchos gobiernos, pidiendo un cambio en las reglas del sistema de protección a la vejez, lo que tenemos hoy en día es insuficiente y hay que reforzarlo. Celebramos que haya una reforma. Pero la pregunta es, ¿cuál reforma necesitamos para el sistema? Esta reforma tiene cosas positivas como que unifica los sistemas. Desde hace varios años el Gobierno ha venido haciendo estudios y reconociendo que los subsidios a las pensiones públicas son muy altos, y eso significa que lo que se cotiza es insuficiente para las pensiones. La reforma amplia el pilar solidario, que es un avance muy significativo y hay otros temas muy importantes como el reconocimiento de la maternidad de las mujeres y el reconocimiento de los inválidos. Pero esta reforma no aumenta los pensionados, sigue teniendo esa dificultad de que la cobertura pensional no va a aumentar. La propuesta tiene tres pilares: el solidario, el semicontributivo y el contributivo, el grueso de los colombianos va a quedar en el semicontributivo, aquellas personas que no les alcanza para pensionarse, el 78% de los colombianos, solo 3% se va a pensionar y el resto en el pilar solidario. Ese es un reto. Y no solo no se va a aumentar la cobertura, sino que tendrá un costo muy grande, muchos estudios indican que se va a doblar la deuda pública. Hay un impacto significativo en el mercado de capitales y el ahorro nacional. Y además, otro problema del proyecto es que se limita la libertad de elegir”.



Miguel Largacha Martínez, presidente de Provenir. Archivo particular

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio

*La sociedad Porvenir hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO, a la cual pertenece Portafolio.