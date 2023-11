'La reforma pensional es sostenible hasta el año 2070': Minhacienda

Durante su intervención en el Encuentro Pensional de Asofondos de 2023, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, habló sobre la situación del sistema de pensiones del país, aseguró que los parámetros que constituyen el proyecto de reforma pensional permiten que el sistema propuesto sea fiscalmente sostenible hasta el año 2070.



Durante el evento, el jefe de cartera explicó también que esta proyección se basa en la durabilidad del sistema, pues agregó que para ese año, el sistema se agoraría.



Bonilla ejemplificó esto mediante un repaso de la transformación del sistema pensional colombiano, reseñando que, desde un principio, las pensiones eran manejadas por las empresas, hasta la creación del Seguro Social, en 1965, y la posterior aprobación de la ley 100 de 1993.

El ministro explicó que, desde la aprobación de la ley 100, no ha habido una discusión real de reforma al sistema de pensiones, pues, según Bonilla, este régimen no fortaleció al Seguro Social, haciendo que muchas personas migraran al nuevo plantado por la ley vigente hasta el presente.



"Estamos discutiendo esta reforma 29 años después. El interrogante es ¿cada cuánto tendremos que revisar el sistema?", dijo

Y agregó: "Cuando se reformó la ley 100 se decía que no cumplió la cobertura, que no tuvo cobertura universal, que no es sostenible financieramente, que el flujo se agotaba, que el fondo se iba a acabar, porque lo que se pagaba en pensionados era más que lo que se recaudaba. Las discusiones son las mismas y nos estamos encontrando con algo parecido".



Frente a lo anterior, vale la pena resaltar que en el texto de la reforma pensional se consigna que el nuevo sistema, en caso de ser aprobado, tendrá que ser revisado de manera "clara" cada cuatro años.



Bonilla también explicó que sería necesario hacer una nueva reforma con el objetivo de mantener el flujo de caja, apenas se acabe la sostenibilidad de lo propuesto en la reforma en el 2070.



