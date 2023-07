Veteranos de la Fuerza Pública sí recibirán el pago de la mesada 14

El Consejo de Estado revocó la medida cautelar que había suspendido el pago de la mesada 14 a los integrantes de la Fuerza Pública.



El anuncio fue confirmado por el Ministerio de Defensa, quien también indicó que a partir de la próxima semana cerca de 14.000 beneficiarios recibirán este pago adicional.



Al respecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, celebró esta "buena noticia para todos los veteranos de la Fuerza Pública".



Una buena noticia para todos los veteranos de la Fuerza Pública: el Consejo de Estado acaba de notificar la revocatoria de la medida cautelar que suspendió el pago de la mesada 14. pic.twitter.com/vO1jT3SKos — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) July 12, 2023

Es importante recordar que hace unas semanas la cartera había informado que no se realizaría el pago de esta asignación este año, puesto que resultaba “jurídicamente improcedente”.



Lo anterior se relaciona con una decisión del Consejo de Estado de 2021, ratificada en julio de 2022, en la que se suspendía de manera provisional la entrega de esta mesada en tanto se resolviera un recurso judicial que pide la nulidad de un acta de abril de 2014, el cual sigue bajo estudio.



De hecho, ante el anuncio del no pago de la mesada 14, decenas de militares que salieron en retiro de la Fuerza Pública llevaron a cabo una protesta pacífica en las inmediaciones al Palacio de Justicia el pasado 04 de julio.



¿Qué es la mesada 14?



La mesada 14 es un pago adicional que reciben algunos veteranos de la Fuerza Pública. Este beneficio se estableció en el artículo 142 de la ley 100 de 1993 y se mantuvo vigente hasta el 2011 para quienes tuvieran una pensión de hasta 3 salarios mínimos.



Se le denomina así porque es la mesada número 14 que reciben en el año, después de las 13 a las que tienen derecho por ley. Sin embargo, no es un beneficio que aplique para todos los pensionados.



Además de los veteranos, a la fecha este pago lo reciben aquellos que causaron el derecho mientras estuvo vigente. Es decir, los beneficiarios son:



- Quienes se pensionaron antes del 25 de julio de 2005 y su pensión no excedía de 15 salarios mínimos mensuales.



- Quienes se pensionaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y cuya pensión no excedía de 3 salarios mínimos.



PORTAFOLIO