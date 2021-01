Lanzan en Colombia seguro para Nómina Protegida

Chubb acaba de lanzar el seguro Nómina Protegida diseñado para brindar amparo económico a los empleados asegurados que sean víctima de alguna modalidad de robo de su cuenta de nómina.



“La póliza puede ser entregada como un beneficio no salarial a los colaboradores de empresas de cualquier tamaño y actividad. Su objetivo es ofrecer protección a los asegurados contra hurto calificado de dinero retirado en cajeros automáticos, paseo millonario, pérdidas por manipulación de cajeros electrónicos y protección de documentos como la cédula de ciudadanía, la libreta militar o el pasaporte, entre otros”, comenta Ivonne Orozco Vasconcellos, vicepresidenta de Multiline de Chubb Seguros Colombia.



En Colombia, los robos en cajeros automáticos se han incrementado un 68%, conforme los datos de la Fiscalía General de la Nación. Según la entidad, las diversas modalidades de robo, como el paseo millonario, el fleteo, el cambiazo, la falsa boquilla, el gancho y el uso indebido de tarjetas, son utilizadas por los delincuentes principalmente en las quincenas o fines de mes, cuando los usuarios se acercan a retirar el dinero de su cuenta de nómina.



El seguro Chubb Nomina Protegida, además de entregar tranquilidad a los empleados al proteger sus ingresos contra robo, representa un diferenciador para las empresas en su constante guerra por el talento. Es un estímulo no monetario que puede apoyar la atracción y retención del talento humano.



Según cifras de la consultora Hays, el 81% de las compañías en el país ofrece beneficios no salariales. Entre los incentivos no monetarios que más ofrecen las compañías a sus colaboradores están la flexibilidad horaria, el home office, los días libres por fechas especiales como cumpleaños, el celular y seguros.



“Para hacer frente a estos tiempos de desafíos que han exigido mayor esfuerzo, compromiso y dedicación a los colaboradores de las empresas, los beneficios extrasalariales y los cuidados a los colaboradores suman muchísimo a la productividad. La póliza Nómina Protegida puede contribuir a aliviar la carga de estrés generada por la inseguridad actual”, anotó Orozco Vasconcellos.



Empresas grandes, medianas y pequeñas, con un mínimo de 15 empleados, de cualquier actividad económica, pueden entregar este beneficio no salarial a sus colaboradores sin tener que asumir altos costos.