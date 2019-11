Las claves para evitar problemas en ‘Black Friday’

Cada vez, las compras a través de comercio electrónico son mayores, en especial cuando se trata de temporadas como ‘Black Friday’, donde el principal atractivo es encontrar las mejores promociones.



Y es que es una realidad que, gracias a su forma de operación, donde la estructura de costos es menor, los comercios, a diferencia de los canales tradicionales, realmente pueden permitirse dar más beneficios a sus usuarios como: precios con grandes rebajas, comodidad, seguridad y rapidez.



A pesar de esto, todavía existe una gran parte de la población que le “teme” a realizar transacciones en internet. “A pesar de la desconfianza que aún se siente con respecto a las tiendas online, en plataformas como Linio vemos estas fechas como la oportunidad para poder acercarnos a nuestros usuarios y derribar estas barreas y mostrarle a la gente que, si se tienen la información y las precauciones correctas, esta es una gran oportunidad para comprar a excelentes precios”, asegura Rodrigo de Angulo, director comercial de Linio Colombia, quien emite las 10 principales recomendaciones para evitar problemas en estas ocasiones.



Cabe decir que si bien América Latina no es la región líder en comercio electrónico, las compras por internet suelen ser más frecuentes gracias a jornadas como los Blackfriday o los Cyber días.



En conjunto, en todo el e-commerce, este año se espera que más de 155 millones de personas en América Latina usen este medio de compra. Colombia es el cuarto país de la región en ventas, con más de US$6.000 millones.



LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES



- Verifique que el sitio de compra es seguro. Es muy fácil, sólo tiene que observar que la liga del sitio comience con: “https://…”



- Identifique que el sitio donde quiere comprar es real. Ponga atención al diseño (generalmente los sitios web falsos no lucen bien), revise que la dirección web es la correcta y que todo el texto tenga coherencia y buena ortografía.



- Usa tus tarjetas responsablemente. Familiarícese con los formatos de pago y revise bien el formulario al momento de pagar, recuerde nunca dar contraseñas personales.



- Sigue las redes sociales oficiales de las plataformas de e-commerce. Esta es una manera de reforzar tu seguridad, así podrás identificar cómo se ven las campañas de tus sitios de compras favoritos y difícilmente caerás en algún fraude.



- Evite comprar desde cuentas de sus amigos o familiares. No se trata de un tema personal, simplemente evita que haya menor probabilidad de que se realicen compras inesperadas a su cuenta.



- Compruebe sus compras. Después de cada pago, verifique que el monto establecido se vea reflejado en los movimientos de su tarjeta correctamente.



- Use un administrador de contraseñas. Debería ser una costumbre utilizar este tipo de aplicaciones, pues le permiten resguardar todas tus claves de acceso.



- No caiga en el ‘phishing’. Hay personas que aprovechan para robar la información de los internautas. Una manera común es creando sitios falsos con ofertas, por ejemplo, nadie te vende tres iPhone al precio de uno.



- Utiliza una red Wi-Fi que no sea pública. No compre a través de redes como las de universidades, en una cafetería, etc. Procure realizar tus transacciones en casa.



- Proteja sus dispositivos. Hay una gran variedad de antivirus y apps gratuitas para proteger los datos, le recomendamos hacer uso de estas herramientas como un hábito para protegerse.