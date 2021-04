Las opciones que ofrece el mercado para comprar casa sin cuota inicial

Archivo particular

En momentos en que el sector edificador se encuentra en franca recuperación luego de la pandemia, cobra mayor interés la compra de vivienda por parte de los colombianos y la opción de hacerlo si tener que pagar cuota inicial es una alternativa para tener en cuenta.



Estos esquemas se suman al subsidio de tasa de interés que sigue vigente y sobre el cual aún no se han terminado los cupos.

La opción del leasing habitacional



Esta alternativa aplica para quienes buscan arrendar una propiedad y posteriormente adquirirla Mediante este mecanismo, según las normas actuales, usted puede lograr que le financien entre el 80 por ciento y el 90 por ciento del valor del inmueble, con lo cual solo necesitaría pagar al menos el 10 por ciento, que se cancela no con una cuota inicial sino con una cuota final, al momento en que opte por la opción de tomar la vivienda, al finalizar el contrato con la entidad financiera.



Este es un contrato que la persona firma entre un banco o una compañía de financiamiento comercial, que son los propietarios de la vivienda, y que contempla el pago de un canon periódico por un plazo que se estima de entre 10 a 15 años. Al final de este tiempo, el arrendatario puede optar por adquirir definitivamente el inmueble, pagando la última cuota, o restituirlo a la entidad financiera.



Con el leasing habitacional, el pago mensual incluye la amortización de la deuda y los intereses. Por eso, el sistema ofrece la ventaja de que al cabo del plazo pactado, el beneficiario del contrato es un nuevo propietario, pagando la cuota final que reemplaza la tradicional cuota inicial.



El Fondo Nacional del Ahorro

Esta entidad tiene también el producto de leasing habitacional, diseñado para beneficiar a todos los colombianos que quieran convertirse en propietarios de una vivienda No VIS y que tengan sus cesantías o su ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro.



La entidad financia viviendas desde 57 salarios mínimos mensuales ($51.785.982) hasta 1.362 millones de pesos y la financiación cubre hasta el 80 por ciento del valor de la vivienda, sea nueva o usada, que no sea de interés social y para estratos 4, 5 y 6.



El plazo a financiar es de hasta 20 años.



