Las razones por las que el crédito de consumo crece a doble dígito

Los créditos de consumo en Colombia continúan creciendo a doble dígito. Así lo revela el más reciente informe de tendencias del mercado de crédito de consumo (Industry Insights Report- IIR) elaborado por TransUnion, el cual mostró un crecimiento en los nuevos créditos personales (que incluyen créditos de libre inversión y libranza), de vehículo y tarjetas de crédito, en un 24,5%, 13,4% y 11,4%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año pasado.



(Radiografía de los créditos de consumo en Colombia en el 2019).

Los nuevos créditos de vivienda también registraron un incremento año contra año, de 9,1%. Por su parte, el microcrédito fue el único producto en el que se observó una disminución en nuevas cuentas abiertas.



Al analizar la información, se resalta que el mayor crecimiento anual en originaciones (nuevas cuentas abiertas) en el tercer trimestre de 2019 (último dato de originaciones disponible) se observó para los créditos personales (24,5%).



Este fue el cuarto trimestre consecutivo en el que esta categoría registró crecimiento de doble dígito en originaciones año contra año.



Los créditos de vehículo (13,4%) y tarjetas de crédito (11,4%) también mostraron crecimiento anual significativo en nuevas cuentas en el tercer trimestre de 2019, marcando el cuarto y tercer trimestre consecutivo de crecimiento anual de doble dígito, respectivamente, para estos dos tipos de productos.



A pesar de ver un crecimiento anual negativo en las originaciones de microcréditos en el tercer trimestre de 2019 de -4,6%, estos registraron un crecimiento anual positivo en saldos totales y saldo promedio por consumidor, de 5,1% y 7,6% respectivamente, en el cuarto trimestre de 2019.



Esto significa que, aunque la cantidad de nuevos créditos otorgados en esta categoría disminuyó, el monto promedio de los nuevos créditos otorgados tanto a clientes nuevos como existentes aumentó (18,8% anual).



(Piden ponerle atención a los préstamos de consumo).



Al igual que con microcrédito, el saldo promedio por consumidor también aumentó para los principales productos de crédito de consumo durante el cuarto trimestre de 2019, observándose el mayor crecimiento para los créditos personales, con un aumento anual de 8,4%.



En los créditos personales, que incluyen créditos de libre inversión y créditos de libranza, este último fue el que más contribuyó al crecimiento en saldo promedio por consumidor, con un crecimiento anual de 13,5%.



Las originaciones se centró en las poblaciones subprime* (de mayor riesgo) y near prime (riesgo medio-alto), con un aumento del 29,6% y 22,7% anual, respectivamente.



Los segmentos prime, prime plus y super prime (riesgo medio, medio-bajo y bajo, respectivamente) aumentaron un 7,5%, 12,3% y 18,8% anual, respectivamente.



Este aumento en nuevos créditos a segmentos más riesgosos, que se ha venido observando ya durante varios trimestres, puede explicar parte del deterioro de la morosidad observado año contra año a nivel de consumidor para las tarjetas de crédito en el cuarto trimestre de 2019, un aumento de 22 puntos básicos.



Entre tanto, los créditos personales, que también experimentaron un fuerte crecimiento en originaciones (24,5% anual), mostraron tendencias diferentes a las observadas en tarjetas de crédito en términos del perfil de riesgo de las nuevas cuentas. Los nuevos créditos personales, aunque también crecieron en todos los niveles de riesgo, registraron las mayores tasas de crecimiento en los segmentos de menor riesgo, super prime, prime plus y prime, con tasas anuales de 34,9%, 29,7% y 26,3%, respectivamente.



(Crédito de consumo sigue creciendo pese a los desafíos macroeconómicos).



Las originaciones de los segmentos de mayor riesgo, near prime y subprime, crecieron a un ritmo más lento, un 24,8% y un 5,6% anual, respectivamente.



En particular para el segmento subprime, este crecimiento significó una caída importante en comparación con el año anterior (tercer trimestre de 2018), donde el crecimiento fue del 23,1% anual, pero estuvo en línea con trimestres más recientes, donde se observó un bajo crecimiento en originaciones de este segmento de alto riesgo.



“Está claro que las entidades todavía tienen un fuerte apetito para otorgar crédito en todo el espectro de riesgo. Es importante que continúen monitoreando el comportamiento de la cartera tanto a nivel de portafolio como de cosechas y tengan una comprensión profunda del comportamiento de pago del consumidor. Condiciones económicas volátiles y finanzas personales restringidas implican que las entidades deben ser ágiles en su respuesta a la dinámica cambiante del mercado de crédito de consumo", concluyó Virginia Olivella, Gerente Senior de Investigaciones Económicas TransUnion Colombia.