Renovación de licencias de conducción: todo lo que debe saber

Hasta el 20 de junio de 2023 hay plazo para renovar todas las licencias que presentan fecha de vencimiento entre el 1 y el 31 de enero de 2022, de acuerdo con la Ley 2161 de 2021, la cual establecía el plazo de renovación por un año más.



Para identificar si la licencia se encuentra dentro de este rango solo hay que mirar el reverso del documento o ingresar a la página del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).



Pasos a seguir



Para renovar la licencia de conducción es necesario estar inscrito en el Runt. En Bogotá las renovaciones y otros trámites con relación a tránsito y transporte se realizan por medio de la plataforma de la Ventanilla Única de Servicios (haga clic aquí).



Los requisitos necesarios para realizar la renovación consisten en presentar el documento original, estar a paz y salvo y no tener multas pendientes, tener certificado del pago de la solicitud del trámite y certificado de exámenes médicos expedido por el Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).



Si se cumplen con todos los requisitos, lo siguiente es solicitar una cita en el portal de Ventanilla Única de Servicios. Esto puede hacerlo así: ingresando por la opción ‘Realizar trámite virtual’ y allí mismo se deben cargar los documentos solicitados.



Una vez completado el proceso en la plataforma, los ciudadanos solo deberán esperar que llegue una notificación a su correo para poder acercarse a un punto habilitado para reclamar la licencia nueva.



Más de 4 millones de licencias de conducción no han sido renovadas

A partir del 21 de junio de 2023, las personas que no hayan renovado su licencia de conducción y estén transitando por las calles estarán expuestas a una multa por $309.336 y a la inmovilización del vehículo.



Según cifras del Runt, 4’074.194 licencias de conducción no han sido renovadas y 554.415 sí, en el marco de la Ley 2161 de 2021.



Cabe resaltar que cerca del 76 % de las licencias faltantes de renovación pertenecen a motociclistas, el 24 % a vehículos de uso particular y cerca del 1 % a servicio público.



Por otro lado, el gerente de operaciones del Runt, Álvaro Quiroga, indicó que “para que los ciudadanos puedan renovar sus licencias de conducción con mayor facilidad, se amplió hasta el 20 de junio de 2023 la cobertura de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz al espectro departamental”, lo anterior quiere decir que los conductores podrán expedir el certificado médico en los puntos autorizados por el CRC dentro del departamento al que pertenecen.



