Mejorar la educación, foco de ‘startup’ Mis Propias Finanzas

Para Carolina Pineda y Juan Pablo Zuluaga, las finanzas personales no solo se han convertido en un pilar importante en su matrimonio, sino que fue el cimiento para emprender con la ‘startup’ Mis Propias Finanzas, que hoy cuenta con 1.000 estudiantes.



Tras varios años de estudios en el exterior y volver al país y enfrentarse a los nuevos retos del mercado, la pareja fue más consciente de la importancia que tiene el manejo del dinero, de cómo ahorrar e invertir.



“Luego de terminar nuestros estudios nos dimos cuenta que no teníamos ni idea del manejo del dinero. Entonces nos empezamos a dar contra las paredes, Juan empezó a leer mucho sobre finanzas y nos metimos en mil cursos para tratar de aprender. En el camino hicimos inversiones que fueron un desastre y a punta de errores y de estudiar nos lanzamos a crear en 2019 Mis Propias Finanzas”, narró Camila Pineda, CEO de la plataforma. Con un capital que se estructuraba de buenas ideas y de ganas por compartir todos los conocimientos adquiridos, Camila y Juan Pablo se lanzaron a las redes sociales, luego llegarían las charlas con los expertos, un blog informativo, los cursos, un podcast y una pandemia.



“Con la crisis sanitaria nos dimos que cuenta que muchas personas no estaban preparadas para manejar sus finanzas y que muy pocas ahorraban o tenían un fondo de emergencia. Eso nos llevó a que muchos nos conocieran, a dar charlas y recibimos el impulso necesario para consolidar este emprendimiento”, comentó Juan Pablo Zuluaga, su cofundador.



Entre los temas que más buscan los usuarios, apuntó Zuluaga, se destaca todo lo relacionado con inversiones, emprendimiento y cómo invertir en bienes raíces, criptomonedas, entre otros.



“La gente busca un lenguaje sencillo y aterrizado, pero sobre todo busca herramientas y estrategias concretas que pueden ir desde lo más básico hasta los más complejo”, agregó Zuluaga.



En cuanto a las expectativas de crecimiento, la compañía espera seguir posicionando sus cursos virtuales no solo en el país, sino en toda la región. Además buscan perfilarse como “el Crehana de la educación financiera para toda Latinoamérica”.



