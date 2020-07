Así puede renegociar sus deudas y obligaciones financieras

La propagación del coronavirus y las medidas para contrarrestarlo han generado una serie de turbulencias económicas que han afectado los ingresos de numerosos negocios y familias, junto con la capacidad de pago de sus obligaciones financieras.



En consecuencia, la Superintendencia Financiera de Colombia creó el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) que imparte instrucciones contenidas en la Circular 022 expedida el 30 de junio del 2020. El propósito de este programa es que los establecimientos de crédito, como son los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y las cooperativas financieras, determinen las condiciones para la redefinición de las obligaciones de los deudores que han tenido una afectación por la coyuntura.



Por lo tanto, cada entidad definirá las condiciones y características de los créditos a los que aplique el PAD, teniendo en cuenta que por los menos estas deben incluir una reducción de la cuota y una tasa de interés que no podrá ser mayor a la pactada inicialmente. También será posible aplicar a nuevos periodos de gracia de acuerdo con el análisis que haga la entidad del caso.



Este PAD estará disponible a partir del primero de agosto hasta finalizar este año. Allí, los establecimientos de crédito deberán contactar a los clientes directamente y/o establecer una estrategia de autogestión en el que el deudor pueda evaluar si las nuevas condiciones de su crédito le son o no más convenientes.



Entonces, ¿cómo saber si le conviene aplicar?



Cabe resaltar que aquí no hay una única respuesta, depende de cada caso. Lo fundamental es que cada persona o negocio evalué sus condiciones financieras que le permitan tomar la decisión que más se ajuste a sus necesidades. Analicemos que podría tener en cuenta a la hora de hacer dicha evaluación:



Evalúe la capacidad de pago: tenga en cuenta su actual situación económica y las que considera que va a tener en un futuro. Sin lugar a dudas, esto tiene un alto nivel de incertidumbre, por lo que trate de considerar posibles escenarios y la probabilidad de que cada uno de estos ocurra. Con base en ello identifique cuáles son sus ingresos, sus gastos y sus egresos mensuales. Teniendo claridad de estos rubros, establezca su flujo de caja y su capacidad para realizar los pagos de su deuda.



Analice los costos: es recomendable elaborar una proyección de los costos de la deuda, lo cual se traduce, por ejemplo, en el valor de los intereses a pagar. Compare las circunstancias del costo de deuda en la actualidad con la nueva propuesta que le plantea su entidad financiera.



Identifique la alternativa que se ajuste a su bolsillo: En este difícil contexto, las entidades financieras están ofreciendo opciones para que usted o su empresa aligere su carga financiera. Recuerde siempre preguntar todos los detalles y despejar todas sus inquietudes para que pueda seleccionar la alternativa que mejor se ajuste a su situación económica.





Por: Daniela Londoño Avellaneda, especialista en Innovación Financiera de Banca de las Oportunidades (@danielalondono7)