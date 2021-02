Listos los pagos de ingreso solidario de enero y febrero

Los pagos de Ingreso Solidario para los meses de enero y febrero se realizarán de forma acumulada y durante este mes los beneficiarios de ese programa recibirán los giros correspondientes a ese periodo.



Así lo informó la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, quien añadió que el Gobierno sigue trabajando para que las familias reciban este apoyo económico en medio de la pandemia de coronavirus.



Los giros que se entregarán de forma acumulada son los correspondientes a las cuotas 10 y 11 de Ingreso Solidario, programa gubernamental que irá hasta junio de este año-



Con este apoyo en total se realizarán 15 pagos por 160.000 pesos a las familias más afectadas económicamente por la pandemia.



Las aclaraciones de Correa se dan porque en enero muchos beneficiarios reportaron que no les había llegado el subsidio. En su momento el Gobierno señaló que estos retrasos se presentaron porque la entidad estaba adelantando pagos atrasados de otros meses y estaba buscando a beneficiarios que no habían reclamado su subsidio.



Para finales de enero había unas 180.000 familias que no habían cobrado esta ayuda, a pesar de tener derecho. Es importante que quienes son beneficiarios se mantengan atentos y reclamen el dinero ya que si no lo hacen, según ha explicado el Departamento de Prosperidad Social , podrían ser sustituidos por otras personas que estén en la lista de espera.

De otro lado, el Prosperidad Social advirtió este lunes que a través de canales digitales están circulando páginas falsas que buscan recaudar datos personales de los ciudadanos para supuestamente inscribirlos en el programa de Ingreso Solidario.



El Gobierno aseguró que esas páginas no son del Gobierno, ya que le elección de los ciudadanos que están recibiendo este apoyo económico se hizo según la base de datos del Sisbén y, por lo tanto, no es cierto que se esté permitiendo inscripciones en este momento. Tampoco, que se les exija un pago a los interesados para poder inscribirse.



El DNP aseguró que esas páginas que piden datos y exigen pagos para una supuesta inscripción son fraudulentas e invitó a la ciudadanía a no caer en esta estafa.





Para saber si usted es beneficiario y puede reclamar el apoyo de Ingreso Solidario, ingrese a prosperidadsocial.gov.co o a ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co y realice la consulta con su cédula.



Si es uno de los beneficiarios, recuerde que puede recibir los giros a través de Efecty o a través de cuentas digitales en Movii, Daviplata, Bancolombia y otras entidades.



