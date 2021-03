Anuncian cambios en el modelo de pago para no tener pico y placa

Este primero de abril empezará a regir en Bogotá el nuevo modelo de pago para no tener pico y placa. Así lo anunció el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, en el marco de una audiencia pública de rendición de cuentas del sector.



(Lea: Abecé del pago voluntario para no tener pico y placa)



El funcionario explicó que actualmente, mediante el mecanismo de pico y placa solidario, un conductor puede pagar para no tener pico y placa por seis meses. “Pero, si todo resulta bien, desde abril, un conductor, si así lo quisiera, podría pagar para no tener pico y placa por una semana o por un mes: es decir, plazos más cortos y a menor costo”, dijo.



Y agregó que se está ajustando también para que no sea un pago fijo, pues el monto es el mismo para cualquier tipo de vehículo. “Lo vamos a ir ajustando entonces también para que corresponda ese pago a las características de los vehículos”, precisó.



Se espera que para octubre de este año se inicie con fase III, donde se van a tener muchas más precisiones sobre la tipología vehicular para poder cobrar por viaje y con algunas características que buscan favorecer la movilidad compartida, mayor eficiencia en el uso de los vehículos, de la infraestructura y de los datos.



Asimismo, indicó que por ahora no es posible revisar el actual sistema de pico y placa que rige en la ciudad con restricción para vehículos pares en los días pares y viceversa.