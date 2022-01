Plataforma presta dinero a personas con reporte en centrales de riesgo

Archivo particular

Con el fin de impulsar la inclusión financiera de personas sin historial crediticio o ser una alternativa para aquellas personas con reportes negativos en centrales de riesgo, la fintech Wadana, ofrece préstamos en línea de bajo costo a los que podrán acceder estos usuarios.

(Morosos, un año para ponerse al día y salir de bases de datos).

“Wadana es una empresa enfocada en la inclusión financiera para que personas con poca vida crediticia abran y accedan a la vida financiera a través de nosotros, ya que además reportamos el buen comportamiento de clientes abriendo así puertas a más productos”, explicó Pamela Hernández, gerente de la fintech.

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE PRÉSTAMOS EN LÍNEA?

El servicio de Wadana es completamente en línea desde cualquier parte de Colombia. El usuario debe ingresar a la página web wadana.co.

Una vez ingresa, encuentra un simulador de préstamos donde puede elegir el monto que desea y allí le indica, cuánto es el monto que debería pagar, dependiendo del plazo de pago que elija. Toda la información relacionada a las tarifas es transparente, antes de iniciar la aplicación.

Una vez el usuario elige el monto, debe continuar con la creación del perfil, datos personales y datos financieros. En total, diligenciar la información en la aplicación toma menos de 5 minutos y no se requiere papeleo. Al finalizar estos pasos, se aprueba o rechaza el préstamo en unos segundos y posteriormente, si es aprobado, el usuario realiza la firma de contrato con un código que le llega por un SMS.

En un plazo máximo de 24 horas hábiles, a partir de la firma del contrato, el usuario recibirá el dinero en la cuenta bancaria.

(Reporte en centrales de riesgo no es el fin de la vida crediticia).

“Revisamos el historial de las personas, si no tienen, nosotros les otorgamos su primer préstamo para abrir así su vida financiera. Si una persona tiene activa una deuda no pagada, no le otorgamos el crédito, sin embargo, si la persona está al día con sus deudas y aún tiene un reporte, Wadana les da la oportunidad a las personas de pedir créditos y se los otorgamos, premiando el buen pago y haciendo reportes positivos a las centrales de riesgo”, expresó Hernández.

REQUISITOS PARA PEDIR UN PRÉSTAMO

Los requisitos son mínimos, porque el objetivo es prestar el dinero de una manera ágil, sencilla y transparente:

- Tener cédula colombiana vigente

- Tener la mayoría de edad (más de 18 años)

- Diligenciar de forma correcta y veraz el formulario de inscripción y datos personales.

- Tener correo electrónico personal (no empresarial).

- Tener celular personal.

- Tener cuenta bancaria (únicamente a nombre del solicitante del préstamo)

PAGO DE LOS PRÉSTAMOS

El pago de los préstamos se realiza en el plazo de pago que el usuario haya elegido: 7, 14, 30 días, 3 o 6 meses, el cual puede realizar en efectivo, en las oficinas de Davivienda, corresponsales no bancarios como Punto Red y Vía Baloto, Daviplata o por PSE en el sitio www.wadana.co