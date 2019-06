Pasos para salir de un reporte negativo en Datacrédito

A pesar de que el desempleo no ha dado tregua este 2019, el apetito por el crédito en el país continúa creciendo. En abril pasado, según el más reciente informe de la Superintendencia Financiera, tuvo un incremento de 3,65 por ciento respecto al mismo mes del año pasado y se ubicó en 475,4 billones de pesos. Mientras que el saldo de cartera vencida ascendió a 23,2 billones de pesos, es decir, solo el 5 por ciento de los colombianos no ha honrado sus obligaciones.



(Lea: 'Un día los colombianos verán a Datacrédito como un aliado')

En el país, para temas de préstamos, lo importante es estar en Datacrédito, claramente, con un buen reporte en las centrales de riesgo, dado que de ello depende que se limite o no el acceso al crédito. No obstante, para aquellos que entraron en mora este no es el final del camino.



(Lea: Mitos y verdades sobre DataCrédito)



De acuerdo con Daniel Vargas, Director Jurídico Datacrédito Experian, la palabra reporte está estigmatizada en algo negativo, pero la realidad es que el 93 por ciento de la información es positiva.



(Lea: Alternativas para salir de Datacrétido)



“Nosotros solo damos información de calidad a las empresas que están en el sector financiero para que tomen decisiones con base en esa garantía reputacional, que es lo que da acceso al crédito”, dice Vargas.



En ese sentido, Vargas recalca que entre más productos las personas adquieran a través del crédito con más información se cuenta para otorgarlos. Para quienes no pudieron cumplir con sus obligaciones, es importante saber que nadie está permanentemente con el reporte negativo.



La ley 1266, que regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera y crediticia, establece unas normas de permanencia en el reporte negativo.



Al respecto, la norma señala, entre otras cosas, que la información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información, mientras que los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información.



“Cuando uno está en mora y paga la obligación la información negativa se va eliminando de acuerdo con el término de doble mora, por ejemplo, si fueron dos meses de atraso el termino de permanencia va a ser el doble de la mora a partir del pago”, explica Vargas.



En todo caso, señala que cuando se haya saldado la deuda y pasó el tiempo señalado, las anotaciones negativas dejarán de visualizarse. “Para moras de dos años o superiores son máximo cuatros años contados a partir del pago”, precisa.



Gloria Urueña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza (Colcob), comenta que otra alternativa para salir de los reportes negativos está en la circular 026 expedida en octubre de 2017 por la Superfinanciera. “Se trata de un salvavidas para que los colombianos en mora modifiquen los plazos de las deudas y se pongan al día con la obligación”, puntualiza.



Vargas además recalca que todas las personas tienen el derecho y la oportunidad de reconstruir su historia de crédito, siempre teniendo en cuenta las normas de permanencia.



Finalmente, Vargas aclara que un estudio crediticio tiene en cuenta muchas variables, entre ellas, niveles adecuados de endeudamiento, variedad de portafolio, una cantidad de factores que son positivos, no necesariamente el pago.