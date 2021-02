¿Por qué adquirir un seguro de vehículo?

La moto o el carro están entre las primeras adquisiciones de las personas cuando mejoran su poder adquisitivo. Además de representar un esfuerzo económico, el valor de esta compra va más allá del simple pago, puesto que acarrea el cuidado propio y el de terceros en la vía. Es por eso que existen los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito –SOAT- y las pólizas voluntarias de vehículos.



En Colombia, es bien sabido que el Soat es de uso obligatorio si se quiere circular en carreteras y su cobertura va dirigida únicamente a la atención integral de las víctimas en caso de accidente de tránsito. Esta póliza garantiza el traslado del lesionado hasta un centro de salud, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos u hospitalarios. Incluso, el seguro asume hasta incapacidad permanente y gastos funerarios en caso de fallecimiento. Las coberturas están establecidas por el Decreto Ley 056 de 2015, y el valor de las primas lo define la Superintendencia Financiera.



MENOS COMUNES PERO ALIADOS PODEROSOS



De otra parte, para cubrir otros riesgos relacionados con la conducción vehicular, las compañías aseguradoras también ofrecen pólizas voluntarias que protegen ante siniestros, como el robo del vehículo, pérdidas parciales o totales; e incluso, con algunos servicios complementarios de asistencia, gastos de transporte, vehículo sustituto o “conductor elegido”.



Aunque quizá la garantía más importante de este seguro es la responsabilidad civil extracontractual, la cual protege a terceros afectados por los daños ocasionados en un accidente, ya sea contra su integridad física o contra sus bienes. En suma, un doble seguro que, además de lo mencionado, cuida el patrimonio del asegurado, quien sin este amparo tendría que responder con sus propios recursos en caso de sufrir un percance.



LAS CONSECUENCIAS DE NO ESTAR ASEGURADO



Juan Díaz es un ingeniero de 38 años, casado y con dos hijos. Un día salió de la ciudad en su vehículo familiar. De regreso a casa se confió y excediendo los límites de velocidad establecidos, chocó con otro vehículo. Él y los suyos resultaron ilesos, pero el otro conductor sufrió una fuerte contusión y algunas heridas. De inmediato llamó a la policía y solicitó un servicio de ambulancia. Ese y otros gastos médicos fueron cubiertos por el SOAT del vehículo del ingeniero. Sin embargo, la investigación determinó que el protagonista esta historia debía indemnizar a la víctima con cerca de $200 millones por las lesiones causadas y los daños al vehículo. Dado que Díaz no contaba con un seguro voluntario que cubriera este imprevisto, tuvo que utilizar los ahorros que tenía guardados para la universidad de sus hijos.



Historias como la de Juan se repiten todos los días. Personas que pecan por exceso de confianza o desconocimiento de las coberturas del Soat, exponen su patrimonio y el de su familia, por eso es aconsejable contar con la protección de la póliza a todo riesgo.



Los expertos recomiendan buscar el seguro más conveniente, según su necesidad y tipo de vehículo, e investigar con cuidado para aprovechar al máximo todas las coberturas. No espere a que le ocurra algún infortunio para reconocer la importancia que tienen este tipo de pólizas para su tranquilidad, su integridad y la de los suyos.



