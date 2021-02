¿Por qué confiar en un crédito por libranza en el 2021?

Debido a la pandemia, la posibilidad de que las personas puedan acceder fácilmente a créditos es vital para impulsar la inversión y el consumo de la economía colombiana, por tal razón, los créditos por libranza resultan ser una gran opción para 2021.



Esta modalidad de crédito es un mecanismo de recaudo de cartera en donde el deudor autoriza a su entidad empleadora o pensionadora a descontar de su nómina mensual o pensión, una cuota determinada asociada al crédito.

“En Colombia millones de personas no tienen acceso a créditos bancarios debido a su score crediticio, lo que les impide mejorar su calidad de vida. Muchos de ellos merecen tener la oportunidad de progresar gracias a líneas de crédito adaptadas a su situación. Nosotros como compañía, generamos inclusión financiera entregando soluciones a personas cuyo perfil puede ser riesgoso para los bancos”, señaló Lilian Perea, CEO de Bayport Colombia



Al respecto, la compañía presenta cinco razones para confiar en un crédito por libranza en el 2021.



1. Entrega acceso a oportunidades de crédito sin importar su score crediticio o reportes en centrales de riesgo.



2. El trámite de la solicitud y aprobación es fácil. Además hay rapidez en el desembolso y el descuento se realiza directamente de la nómina o pensión.



3. Tiene tasa de interés competitiva frente al sector bancario, lo que facilita el pago.



4. Se pueden realizar abonos extraordinarios y no necesita fiador.



5. Se efectúa, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión para evitar sobreendeudamiento.



“Así como creemos en la importancia de acceder a créditos para progresar, tenemos claro que el sobreendeudamiento puede amenazar la tranquilidad y el bienestar de las personas. Por eso como compañía respetamos la letra y el espíritu de la reglamentación y nos aseguramos de que cada potencial cliente entiende plenamente los términos y condiciones del crédito antes de asumirlo”, agregó Lilian Perea, CEO de Bayport Colombia.



Por último, es importante tener en cuenta, que este tipo de préstamos es seguro, ya que las entidades dedicadas a este fin son objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera, de Economía Solidaria o de Sociedades, según el caso.