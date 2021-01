¿Por qué el desconocimiento de las matemáticas afecta las finanzas?

El no tener claro para qué sirven las matemáticas en la vida e ir creciendo con esta duda que -con el paso del tiempo- se convierte en una creencia impositiva, es una de las problemáticas que afecta financieramente el bolsillo de los colombianos.



La raíz de este problema, en la gran mayoría de los casos, inicia en la época académica; pues es allí donde las matemáticas comienzan a hacer parte del día a día. Sin embargo, desde pequeños (a través de diferentes círculos sociales) se adquiere la creencia de que son muy difíciles y que, si a alguien se le facilitan, es porque tiene una capacidad excepcional, en consecuencia, se termina generando y sintiendo una especie de miedo/rechazo sobre esta ciencia que no desaparece –y se convierte fundamental- cuando empieza la adultez.



Con el pasar del tiempo llegan los salarios, los créditos, el ahorro, la compra del primer vehículo, de la casa propia y demás, actividades que requieren de presupuestos, porcentajes y cálculos que permitan planear una estrategia financiera para evitar el endeudamiento, sobreendeudamiento o la quiebra.



Según la más reciente Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares (DANE, 2018), el 40,5% de los encuestados no saben calcular una tasa de interés compuesto, el 48 % tiene dificultades para calcular una tasa de interés simple y un 60,3% no logra identificar la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos causada por la inflación.

​

(Así puede calcular cuánto terminará pagando por un crédito)



En síntesis, este efecto en cadena provoca que, lo que comenzó como un miedo a las matemáticas en el pasado, evolucione convirtiéndose en una mala relación con el dinero en el presente y desemboque en una gestión poco óptima de las finanzas personales en el futuro.



Con la intención de corregir este contexto cultural, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, que es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno nacional en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país, emitió el documento Conpes 4005, en el cual se ratifica que los usuarios colombianos no cuentan con las habilidades de la aritmética básica, lo que les impide decidir conscientemente durante su adultez y por ende, incurrir en errores financieros que le cuestan a su economía personal y a la de la nación.



Sobre este documento la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, realizó observaciones, previo a su expedición, que buscaron la inclusión del sector cooperativo como actor estratégico en esta materia.



Financiera Progressa, cooperativa de ahorro y crédito, que desde hace más de tres años cuenta con un programa de educación financiera denominado “Progressa Financieramente”, ha capacitado al 80% de sus colaboradores, fuerza comercial y asociados, impactando –en promedio- 3.500 hogares colombianos en el buen manejo de las emociones y la administración del dinero, transformando su bienestar financiero y superando la estigmatización que hay alrededor de los números.



“Trabajamos en un piloto de educación a padres y profesores a través del colegio Gimnasio los Pinos, en el que se entrenarán en mejorar las creencias acerca del dinero, nuevos hábitos de autocontrol y ahorro, y como hablar con niños y adolescentes acerca de las finanzas del hogar, ya que una mayor cultura financiera facilita la toma de decisiones con criterio frente a los gastos y el ahorro” explicó Irina del Mar Nieto, líder del programa Progressa Financieramente.



Con un equipo de profesionales de distintas áreas que se encuentran en plena capacidad de formular y aplicar conceptos de finanzas personales, Financiera Progressa se dispone a acompañar a las futuras generaciones para desarrollar habilidades que les permitan ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico.



Extendiendo una invitación a empresarios, padres de familia y personas de cualquier índole para que busquen un entrenador en finanzas que los ayude a definir sus objetivos y a materializarlos a través de preparación mental, emocional y financiera, la cooperativa estará atenta a participar y aportar en la formulación de nuevos escenarios planteados por el Gobierno para mejorar el panorama económico del país, motivo por el que desde ya, comparte seis consejos que aplicados a la cotidianidad –este 2021- pueden convertirse en los mejores aliados para lograr una normalización en la economía de los hogares:



1. TRABAJE EN SUS CREENCIAS Y EMOCIONES



Elija una relación alegre y amorosa con el dinero. Vigile sus pensamientos acerca del mismo, analice qué concepciones han generado sus padres y abuelos sobre éste. Si encuentra que sus ideas están relacionadas con comentarios como “conseguir dinero no es fácil”, “si no tiene dinero está en problemas” o “sin endeudarme no podré lograr lo que quiero”, haga un alto en el camino y transforme estas viejas creencias por unas que agreguen más valor. Decida hablarle diferente al dinero.



2. TENGA OBJETIVOS CLAROS DE VIDA



Está comprobado que trabajar sobre objetivos claros aumenta el nivel de efectividad y cumplimiento de los mismos. Pregunte ¿Qué es lo que realmente quiere lograr en su vida? Involúcrelo todo: salud, relaciones, amigos, misión de vida... esto hará que su motivación se eleve al máximo y tenga todo lo que necesitas para cumplir lo propuesto.



3. ¡AL TABLERO LOS GASTOS Y CRÉDITOS!



Sabemos que ha escuchado la importancia de llevar un registro de sus ingresos y gastos, sin duda el presupuesto mensual es la herramienta ideal para empezar y darle un giro a su vida financiera. Ponga máxima atención en cómo está utilizando su dinero y, antes de hacer algún tipo de compra inesperada, pregunte ¿Qué sucede si postergo o no realizo esta transacción? Seguro esto le ayudará a optimizar sus recursos financieros.



También puede hacer un inventario de deudas para identificar cuánto paga de intereses, qué otros costos adicionales tiene y definir una estrategia de pago inteligente. La vida es dinámica y su área financiera también, por eso es una labor de constancia.



4. ¿PENSANDO EN ADQUIRIR UN CRÉDITO?



Para elegir correctamente un crédito, es muy importante que verifique cuál es su capacidad real de endeudamiento. Pocas personas lo saben, pero hacer este cálculo es bastante sencillo: restar los gastos fijos a los ingresos mensuales; este resultado debe multiplicarse por 0,40. Expresado en términos matemáticos, la operación sería la siguiente: (ingresos mensuales – gastos fijos) x 0,40.



Si el resultado obtenido es un porcentaje entre 0 y 30 por ciento, entonces cuenta con buen flujo de caja si desea adquirir un crédito o aumentar su nivel de ahorro. Si el resultado se encuentra en un rango entre el 30 y el 40 por ciento, entonces su capacidad de endeudamiento está en el límite. Si, en cambio, el resultado está entre el 40 y el 60 por ciento, se considera que su endeudamiento está extralimitado, y mucho más si el porcentaje es mayor que ese.



Su recurso más valioso es el tiempo, los ingresos en la economía tradicional se entienden como el intercambio de Tiempo por Dinero, tiempo que, invertido acertadamente, puede traerte ganancias económicas y emocionales.



5. AHORRE



Este es un acto de autoestima y amor propio. Cada vez que reciba dinero, debe pagarse por su esfuerzo y dedicación, lo que implicaría ahorrar, como mínimo, entre el 10% y el 15% del saldo recibido antes de hacer cualquier otro movimiento financiero.



Si durante el 2020, por las diferentes circunstancias, su enfoque no estuvo en el ahorro, elije terminar el 2021 ahorrando. Viva un día a la vez, pero con persistencia por sus objetivos.



6. UN ETERNO APRENDIZ



Busque información, lea, ponga como meta aprender y saber más del dinero, de cómo funciona el mundo financiero, de cómo gestionar sus emociones, de cómo lograr el autocontrol disfrutando la vida, todas estas, serán sus aliadas para tener cada día más y mejores resultados de acuerdo con sus planes.