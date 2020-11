Préstamos online, una alternativa de crédito que se consolida

A través de la tecnología y la digitalización, organizaciones, emprendedores y ciudadanos han podido solventar y superar las urgencias presentadas durante la inesperada época que transcurre. Y, una industria que ha tenido un desarrollo positivo y ha servido de apoyo para muchos en Colombia es el sector Fintech, cuyo crecimiento ha sido del 40% en lo que va del 2020, según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Estas tecnologías financieras han tenido gran acogida en la sociedad colombiana (76%), el más alto en América Latina, e incluso, superior a países como Singapur con 67% y Reino Unido con 71%, según informa la Superintendencia Financiera. Esto le ha permitido al país posicionarse como el tercer hub Fintech en la región, sumando alrededor de 128 empresas dedicadas a este tipo de actividades, entre las que se destacan las pasarelas de pago o las fintech lending.



Las fintech vienen supliendo necesidades y ofreciendo distintos beneficios para los usuarios. Por ejemplo, frente a la importancia del distanciamiento físico, las personas ya no tienen que desplazarse a establecimientos, hacer filas o ingresar a lugares concurridos para realizar pagos o solicitar créditos, puesto que son acciones que se pueden hacer a través de canales digitales, un computador o un smartphone.



Asimismo, empresas como la fintech lending RapiCredit, por ejemplo, han integrado al mercado financiero a un público desatendido por la banca tradicional, generando una inclusión social y financiera.



“La tarea que venimos realizando no es solo un tema de ahora, desde que estamos operando ese ha sido nuestro objetivo, llevar alternativas de crédito para los que no tienen acceso a este. Por ejemplo, este mes de octubre lanzamos el crédito a plazos, ahora los clientes de RapiCredit pueden sacar sus préstamos a tres meses y de esta forma contar con un periodo mayor para resolver sus necesidades de urgencia. Iremos ampliando los montos y tiempos de pago a nuestros clientes en la medida en que ellos logren una buena experiencia con la compañía”, comenta Daniel Materón, CEO de RapiCredit.



Lo que este tipo de empresas ha logrado, es que las personas puedan acceder a préstamos de manera fácil, con desembolsos rápidos, flexibilidad financiera y creación de vida crediticia, entre otros beneficios. Por estas razones, hoy el 42% de los usuarios elegiría a un nuevo proveedor financiero, por encima de uno tradicional, según el V Barómetro de Innovación Financiera.



Para la lending colombiana, la pandemia los enfrentó a importantes retos tanto internos como externos. Sin embargo, RapiCredit se reactivó de manera acelerada, mejoró sus modelos de decisión, ha cumplido con cuidar la seguridad de los datos suministrados por los clientes y ya se encuentra en una situación más positiva frente al mes de marzo. “Actualmente adelantamos conversaciones con fondos internacionales que han valorado nuestra maniobrabilidad en una época tan compleja y con los que esperamos poder seguir creciendo y ofreciendo mayores beneficios a los usuarios de los créditos online”, agrega Materón.



El sector fintech sigue en crecimiento, adaptándose e innovando como respuesta al avance tecnológico y las necesidades de la sociedad. Según datos del Fintech Radar de Colombia, publicado por Finnovista, la organización de impacto que potencia los ecosistemas Fintech, en el país, el número de este tipo de startups llegó a 200, de las cuales el 25% hacen parte del mercado de préstamos con 48 lendings.