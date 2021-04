Préstamos online, una alternativa para la recuperación económica

Archivo particular

De acuerdo con el primer informe sectorial Fintank, el segmento de crédito digital cuenta con la mayoría de jugadores en el mercado con una representación del 30%, lo cual sustenta no solo el crecimiento en la demanda de las Fintech de lending, sino también que tales mecanismos de financiación cumplen hoy un papel protagónico en el reinicio de la economía.



Sin duda, la proactividad en el sector Fintech se viene dando en el marco de un fenómeno de transformación y celeridad, que ha hecho de Colombia uno de los principales escenarios en la región y la ha convertido en el tercer hub en Latinoamérica en desarrollo Fintech, según el último informe “Fintech en América Latina: crecimiento y consolidación”, que cada año publica el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista. Además, dentro de la coyuntura han podido satisfacer las necesidades de los usuarios desatendidos por la banca tradicional, brindándoles acceso inmediato a dinero y financiación, atención telemática, transacciones y demás operaciones.



“En el caso de las Fintech de lending integramos el mundo de la actividad financiera a poblaciones que no han tenido acceso al crédito, y el crédito ayuda a transformar la vida de la gente, permitiéndole acceder a bienes y servicios que de otra forma no podrían acceder; además, logramos arrebatarle al sistema informal gota a gota, a colombianos que sin la opción de crédito legal como nosotros, tendrían que seguir acudiendo a ellos”, asegura Daniel Materón, CEO de RapiCredit.



La naturaleza de estos servicios de préstamos digitales les ha permitido ratificar el impacto social que produce el crédito en las poblaciones que más se han visto afectadas con la pandemia y con la pérdida del empleo como resultado. Han llevado a la sociedad flexibilidad de pago en sus créditos, y desarrollo de nuevos productos que hoy ayudan a los colombianos a sobrellevar la crisis y aliviar sus necesidades, lo que se refleja en el crecimiento en ventas de la industria Fintech de un 55 % entre 2017 y 2019, como lo reporta el informe de Fintank.



RapiCredit, una de las Fintech líder en el sector de lending, lleva 7 años generando un impacto en la economía del país debido a su crecimiento sólido y sostenible, que le ha abierto las puertas a la inclusión financiera del país. Y ante el parón mundial por la Covid-19 pudo seguir brindando soluciones de crédito y crecer 3% en comparación con 2019, para resolver las necesidades de urgencias de los clientes.



“En 7 años, hemos logrado disminuir en más de 60 millones de dólares los créditos informales, lo que ha aportado a la generación de empleos y la inclusión de personas de niveles socioeconómicos bajos en el sistema financiero colombiano”, agrega Materón.



Si bien, las empresas que hacen parte del ecosistema Fintech ya estaban adquiriendo un protagonismo, hoy viene multiplicándose por su estructura y su base tecnológica que les permite desempeñarse en canales remotos y que de cualquier forma, no solo han aportado a la prevención del contagio por su modelo digital, sino que también han brindado recursos económicos a las empresas que necesitan liquidez y que son parte fundamental en la reactivación.



Bajo este escenario, para RapiCredit la premisa continúa siendo la de ser un apoyo para los colombianos y ser, gracias a sus servicios, un impulsor de los proyectos emprendedores, así como una solución a sus urgencias. De allí que, en el marco de su séptimo aniversario, hayan lanzado, un producto para clientes RapiCredit que necesitan realizar un préstamo de mayores montos, diferido a cuotas mensuales: RapiPlazo.



“Queremos seguir desarrollando nuevos productos enfocados al alivio de nuestros usuarios; por eso, el fondo de RapiPlazo es disponer el crédito para servicios como educación, salud, promover la educación financiera en esta población; llevar una propuesta de servicios y valor más fuerte para los colombianos”, añade el CEO de RapiCredit.



Los créditos más accesibles y los requisitos más flexibles apuntan a la ayuda de la recuperación de las familias y los sectores económicos del país, pues son los esfuerzos de emprendimiento, innovación y tecnología los que ahora tienen urgencia de disponibilidad para toda la sociedad. Y que, sin duda, impulsan el desarrollo de Colombia hacia la transformación digital.