Guía para empezar un ahorro programado

Para muchos ahorrar diaria o mensualmente se convierte en todo un reto, porque a pesar de tener una cantidad de dinero destinada a ello por necesidad o por satisfacer un gusto, suelen gastarlo.



Esta acción perjudica los planes reales para los que se tenía destinado ese ahorro, sin embargo, el mercado financiero cuenta con un producto que ayuda a los colombianos a guardar su dinero y cumplir sus metas gracias a sus características.

Se trata de las cuentas de ahorro programado. Estas son un método en el que el cliente, de acuerdo a su capacidad de ahorro, establece los montos y el tiempo que durará el depósito de este en la entidad financiera en la que adquirió la cuenta.



(Lea: ¿Por qué es bueno solicitar un ahorro programado?)



Actualmente existen dos tipos: uno en el que se pueden obtener esquemas de ahorros programados para metas específicas como compra de vivienda y otro en esquemas donde se deja a la discreción del ahorrador. “Esta cuenta puede ser usada para lograr la cuota inicial de una vivienda de interés social o para otro tipo de metas como vacaciones, compra de vehículos, entre otros”, señala Asobancaria.



Así, dependiendo de la entidad bancaria, el ahorrador podrá encontrar programas de ahorro en el que puede definir cuota mensual – teniendo en cuenta los valores mínimos solicitados por el banco -, el tiempo de ahorro y el concepto por el que se realiza el ahorro.



Junto con esto, estas cuentas se caracterizan porque tienen algunas restricciones para el retiro del dinero, ya que en estas se suele realizar un compromiso de ahorro mínimo mensual y los recursos estarán a disposición del cliente hasta una fecha determinada o una cantidad definida previamente. Esto ayuda al ahorrador a mejorar su disciplina y evitar usar el dinero en consumos innecesarios. “Es una manera de ahorrar sin tener la tentación de gastar el dinero y fijarse metas claras en las que invertirán el dinero”, afirma Davivienda.



(Lea: Consumidores entre 25 y 54 años son los que más ahorran)



LOS BENEFICIOS



Las cuentas de ahorro programado cuentan con una serie de beneficios que se deben tener en cuenta a la hora de escoger esta opción. Entre esas ventajas están:



• Puede tener un solo titular o un grupo familiar que aporten colectivamente.

• El monto de apertura de la cuenta lo define el ahorrador.

• Los documentos exigidos para constituir la cuenta son muy básicos.

• Este tipo de cuenta está exenta de cobros administrativos de los bancos, no hay cargos por manejo de tarjeta y otro similar.

• Cuentan con beneficios tributarios en el impuesto de renta.



Adicional, ahorrar en una entidad bancaria ayudará a que los ahorros no pierdan tanto por temas de la inflación, en compensación se otorga una tasa de interés.



LOS REQUISITOS



Como mencionamos anteriormente los requisitos para obtener este producto son muy básicos y dependerán de la entidad financiera en la que el usuario decida abrir la cuenta.



Entre los requisitos son ser una persona natural, para el caso de acceder a un ahorro programado para vivienda algunas entidades solicitan que la persona sea cabeza de hogar, que no tenga otro inmueble y que no reciba ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos legales vigentes.



Adicional a esto, algunas entidades solicitan documentos como fotocopia de la cédula ampliada al 150%, diligenciar un formulario electrónico de vinculación, certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta del último año gravable y extractos bancarios.



LA OFERTA



Portafolio.co consultó a tres entidades financieras para presentar las opciones que tienen para hacer un ahorro programado: