¿Qué esperan los trabajadores de su entorno laboral?

De acuerdo con el informe Digital Shock realizado por Citrix el año pasado, el 80% de las organizaciones del país pudieron implementar tecnologías para la masificación del teletrabajo.



“Un atractivo bastante interesante para colaboradores y futuros prospectos, quienes anhelan establecer una rutina de trabajo que se adecue a sus necesidades, sin importar el domicilio desde el que las realizan. En este escenario, son las organizaciones que se encuentren en capacidad de poner a los colaboradores en el centro de sus estrategias, las que se consolidarán como las más atractivas para atraer a los mejores talentos” afirma Juan Pablo Villegas Gerente General de Citrix Colombia.



Así las cosas, Citrix Colombia en su informe destaca que en el actual entorno laboral la movilidad es un atributo esencial que las oficinas de recursos humanos deben tener muy en cuenta para configurar un modelo de trabajo alineado con las expectativas de los colaboradores.



De acuerdo con el informe One Year On en el que se ha incluido información relacionada con las experiencias y perspectivas de los colaboradores, se ha podido concluir que el 52% de los colaboradores del país considera que la cultura organizacional ha mejorado considerablemente desde que se ha implementado el modelo de trabajo remoto.



De cara al futuro, consideran que un modelo viable que se puede ajustar a su organización es el de las oficinas híbridas, entendiéndolo como aquel que les permitirá alternar sus actividades laborales entre los tradicionales lugares de trabajo con sus hogares.



El 72% de los encuestados pensaría que esta es una opción bastante favorable, que permite establecer una rutina semi presencial. Además de dar la opción de tener una interacción con sus compañeros, ofrece la posibilidad de realizar con ellos actividades muy puntuales en los tradicionales lugares de trabajo. Un elemento de gran relevancia para el 68% de los participantes en el estudio.



Igualmente, en la investigación se ha podido determinar que 4 de cada 5 colaboradores estaría dispuesto a trabajar bajo un modelo de trabajo flexible, comprendiendo que este se ajusta a la rutina de trabajo que han podido establecer en los últimos meses. Además de permitirles responder con sus obligaciones de tipo profesional y personal, un 86% considera que es un sistema que le permite organizar su tiempo para emprender nuevos proyectos.



Por su parte, un 82% de los colaboradores estaría dispuesto a considerar la posibilidad de trasladarse a otra ciudad, siempre y cuando pueda continuar desarrollando su labor sin contratiempos.



Cerca del 30%, acepta rebajar su salario en un 10% si pudiera acceder a este beneficio. Una cifra que ratifica un cambio de mentalidad en los trabajadores, quienes están abiertos a sacrificar beneficios económicos, si son compensados con otro tipo de alternativas que les garanticen una mejor calidad de vida.



Pero ¿qué impacto puede tener la movilidad en la condición del trabajador? De acuerdo con el estudio, el 59% de los encuestados afirma que su bienestar físico es mejor ahora que hace un año. Una cifra que no deja de ser importante, ya que confirma por qué es un elemento que ofrece condiciones bastante favorables para la salud física y mental, y que influye positivamente en el desempeño, motivación y productividad de los empleados.



"En este panorama, es indispensable que tanto las áreas de recursos humanos y las de tecnología sumen esfuerzos que permitan romper los tradicionales esquemas de trabajo. En una dinámica de trabajo que se está transformando es necesario acudir a las nuevas tecnologías como ejes que permiten configurar sistemas capaces de atraer al mejor recurso humano", concluye Citrix Colombia.