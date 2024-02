Si un familiar fallece, ¿usted hereda sus deudas? Esto dice la ley 

Cuando una persona fallece en Colombia las deudas al igual que sus bienes, se heredan a sus familiares.



(Vea: El paso a paso que debería seguir para poder heredar la pensión de un familiar).



Las personas que pueden asumir esta responsabilidad tras la muerte son los hijos, nietos, padres, cónyuge, hermanos, sobrinos o, en el defecto de no tener familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se hará cargo.



Así, debe considerar que el patrimonio total del difunto abarca tanto activos como pasivos. Ahora bien, estos últimos, podrían ser:

- Préstamos Personales

- Hipotecas

- Tarjetas de Crédito

- Deudas Médicas

- Impuestos Pendientes



Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, las deudas se distribuyen entre los herederos de manera proporcional a la asignación de bienes. Por ejemplo, si hay dos herederos, cada uno asumirá el 50% de los bienes y el 50% de las deudas.



(Vea: Qué sucede con los bienes y el dinero de un trabajador al fallecer).



Entonces, si usted acepta una herencia, la persona también debe hacerse cargo de todas las deudas del fallecido. Sin embargo, si no desea comprometerse a saldar esos compromisos pendientes, tiene la opción de rechazar la herencia.



“La ley les permite a los beneficiarios de la sucesión repudiar o no aceptar la herencia, pero no podrían aceptar una parte o cuota de esta, repudiando el resto”, dice Germán Montoya, director económico de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).



Según lo establece el artículo 1304 del Código Civil, el heredero puede priorizar las deudas propias por encima de otras obligaciones. Entonces, las deudas del fallecido se pagan con los bienes que él dejó, no con los del heredero, y hasta donde alcancen los bienes dejados por el difunto.



Además, los herederos también tienen el 'beneficio de separación', que les permite solicitar que los bienes del difunto no se mezclen con los suyos.



Por todo ello, en este tipo de situaciones es recomendable informarse sobre los documentos que haya dejado el difunto para tener clara cuál era su situación económica.



(Vea: Última voluntad de Berlusconi: los escogidos para heredar su fortuna).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio