Que una ruptura amorosa no afecte sus finanzas: así puede atravesarla

Cada 14 de febrero se celebra en varios países el día de los enamorados, más conocido como San Valentín, momento en el que el amor toma protagonismo; curiosamente, se dice que esta es una de las fechas donde más propuestas de matrimonio se hacen. Sin embargo ¿qué sucede cuando el amor no es suficiente? En muchas ocasiones llegan los problemas familiares y financieros, como lo relata sarcásticamente Shakira en su más reciente éxito donde dice: "me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda".

(San Valentín: opciones de planes para celebrar el amor en esta fecha).



Casos como estos viven con frecuencia muchas parejas que están atravesando por esta situación sin saber qué opciones tienen ante una ruptura amorosa. Teniendo en cuenta este panorama, la plataforma de inversiones, tyba, ha identificado 5 pasos a seguir después de una separación para que puedas tomar decisiones inteligentes de tus finanzas y, paralelamente, puedas superar “la tusa”.

1. Acepta que la relación ha terminado y no bloquees tus sentimientos. La relación ha llegado a su fin, y más allá de las razones por las que esto ha ocurrido, debes ser consciente que ahora tus emociones irán variando en las próximas semanas. Estos sentimientos podrían ir desde arrepentimiento hasta resentimiento, “los expertos en psicología recomiendan no bloquear estos sentimientos y los expertos en finanzas e inversiones decimos que es mejor no tomar decisiones financieras importantes en estos picos emocionales”, indica Jose Ibarra, Chief Experience Officer en tyba.

2. Con cabeza fría haz una lista de los bienes y deudas en común. La vida en pareja, independientemente del tiempo que haya durado la relación, puede que haya implicado compartir algunos gastos, como la suscripción a Netflix, Prime o Spotify, o incluso, la compra de un bien como un auto o un inmueble. Realiza un listado de todo lo que adquirieron, e incluso, las deudas que hayan asumido en común, para que empieces a ordenar tus finanzas y en un siguiente paso puedan repartir, conservar o consensuar plazos de pago.

(Cómo afecta la inflación y la devaluación a la exportación de flores).



3. Decidan qué cosas son susceptibles de repartir y qué cosas conserva cada uno. Sobre la lista anterior debes pensar qué cosas pueden repartir de forma equitativa o de acuerdo al nivel de inversión de cada uno. Recuerda que independientemente de que no exista un vínculo legal, cuando se trata de hipotecas o reparto de bienes y deudas de un importante monto de dinero, es recomendable asesorarse de un abogado para evitar problemas futuros.

4. Recupera tu independencia financiera y enfócate en tus sueños personales. Con la separación de bienes definida y con claridad del dinero con el que cuentas, has recuperado tu independencia económica. Ahora es momento de mirar al futuro y trazar tus metas personales, quizá retomar algún sueño del pasado que no llegaste a cumplir por priorizar tu relación o encontrar un objetivo nuevo que en este momento de tu vida te haga feliz. Empieza a planificarlos en el tiempo y considera el presupuesto que necesitarás para hacerlos realidad.

5. Haz trabajar tu dinero para cumplir esos sueños. Es momento de empezar a facturar y hay muchas formas para hacerlo. “Si cuentas con dinero ahorrado, lo mejor es ponerlo a trabajar para que genere rentabilidad con el tiempo, ya que al estar quieto en una cuenta de ahorro, al cabo de unos años, se verá afectado por la inflación, entonces estaremos perdiendo poder adquisitivo. En la app de tyba las personas pueden encontrar una forma sencilla, rápida y al alcance de empezar a invertir en diferentes alternativas como en un CDT digital, en Fondo de Pensiones Voluntarias y en Fondos de Inversión Colectiva desde bajos montos, incluso, en los FIC se puede empezar desde $5.000 pesos. La plataforma identifica el perfil de riesgo de cada persona y lo va guiando para que aprenda del mundo financiero mientras invierte”, añade Ibarra.

En definitiva, en una ruptura amorosa es importante manejar las emociones y tener en cuenta que se debe disolver de la mejor manera sin afectar las finanzas del otro. Buscar siempre ayuda externa podrá ser una gran opción para velar por el bienestar económico y mental de la familia.