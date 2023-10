¿Cómo blindarse ante estafas digitales para proteger el dinero?

Al tiempo que avanza la digitalización de los procesos financieros, también aumentan de forma exponencial las estafas en línea.





De acuerdo con la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) hasta mayo de este año se registraron 23.640 crímenes cibernéticos en el país.



Ahora bien, entre las modalidades de estafa más recurrentes, se encuentra 'la piramidal', como lo hizo en su momento DMG, OmegaPro, GoGlobal, entre otros casos.



Hay muchas ofertas que parecen irresistibles, pues ofrecen ganancias altas en poco tiempo y con poco esfuerzo y, en muchos casos, son engaños sofisticados que se aprovechan del desconocimiento de las personas a nivel financiero.



En ese sentido, Ubanku ha compartido una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de los delincuentes.



A continuación, le compartimos algunos consejos al respecto.

Consejos para evitar estafas digitales

Evite caer en trampas con:



1. Educación financiera: es útil conocer conceptos básicos, por ejemplo saber cómo operan las tarjetas, préstamos y tasas de interés, así como distinguir entre una oferta legítima y una dudosa. Esto le permitirá tomar mejores decisiones.



2. Verifique antes de hacer cualquier operación digital: se recomienda investigar muy bien en donde se va a depositar el dinero, buscar asesoría o revisar las opiniones.



3. Proteger la información: procure cambiar las claves y contraseñas y no comparta información en sitios no comprobados.



6. Verifique la información que recibe: desconfíe de cierta información, hay ciertos mensajes de texto, correos y comunicaciones sospechosas que buscan robar sus datos de acceso a productos bancarios.



Al respecto, Andrés Franco, COO & Co Fundador de Ubanku, dijo que: "Estamos convencidos que la educación es el arma más potente contra el fraude. Es esencial que los jóvenes, quienes son el futuro de nuestra economía y país tengan conocimiento básicos, no tienen que volverse expertos financieros, pero sí saber por ejemplo qué son las rentabilidades, cuáles son las tasas promedios y los porcentajes que hay en la economía, cuáles son los productos en los que una persona puede invertir ”.



