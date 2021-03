Recomendaciones para cuidar sus finanzas en tiempos de crisis

En la actualidad algunos hogares colombianos se encuentran viviendo diferentes situaciones económicas generadas por la crisis que trajo consigo la pandemia causada por el coronavirus, sin embargo, en tiempos de crisis es importante hacer un alto en el camino y replantear las decisiones a tomar de acuerdo con la coyuntura y las circunstancias, por lo anterior es fundamental restructurar las finanzas personales o familiares y sacar un mayor provecho de ellas, esto con el fin de asegurar una estabilidad económica a corto y mediano plazo.



En medio de esta situación, los expertos financieros de Colfondos - Fondo de pensiones y cesantías - dan a conocer una serie de recomendaciones que tienen como objetivo principal generar una conciencia financiera, brindando herramientas que permitan tomar decisiones acertadas con el fin de garantizar a futuro una buena calidad de vida en las familias colombianas.



Revise sus objetivos



Los objetivos van cambiando de acuerdo con la evolución del entorno, esto se observa claramente en la coyuntura que trajo consigo el coronavirus, por lo cual es necesario replantear el camino a seguir, especialmente si surgen situaciones inesperadas como la generada por la Covid-19. Revise si sus objetivos actuales están acordes con la nueva realidad, en caso de no ser así, defina y establezca unos nuevos que estén dentro de sus posibilidades de una manera objetiva evaluándolos a mediano y largo plazo. Recuerde que estos deben ser alcanzables y medibles, de lo contrario, perderá la motivación para lograrlos.



Cree un nuevo presupuesto familiar



Un presupuesto prevé los ingresos (entrada de dinero) y los egresos (reducción de dinero) fijos y variables, propios o de los miembros del grupo familiar. A partir de ello ajuste sus gastos de acuerdo con sus ingresos y revise nuevamente su lista partiendo de sus prioridades.



En un buen escenario los gastos deben mantenerse entre el 50% y el 70% de los ingresos totales del hogar y las deudas por debajo del 30%, buscando siempre mantener una reserva o nivel de ahorro del 10%. Aunque estos porcentajes pueden llegar a ser muy volátiles, expertos recomiendan que el presupuesto familiar se acerque lo más que se pueda a los niveles indicados.



Practique hábitos financieros saludables



Con el presupuesto ya establecido, es necesario gestionar las finanzas familiares. Para ello sugerimos buscar el acompañamiento de un experto, quien podrá orientarlo sobre la gestión de sus deudas, y asesorarlo para alcanzar sus metas. Estas son algunas prácticas recomendadas:



1. Garantice sus gastos básicos (alimentación, vivienda, salud, transporte, deudas).

2. Disminuya en lo posible el uso de tarjetas de crédito.

3. Gestione prórrogas, o períodos de gracia con su entidad financiera.

4. Tramite préstamos o cualquier opción de endeudamiento, solo si es estrictamente necesario.

5. Minimice los gastos innecesarios o no esenciales (ropa, viajes, misceláneos, etc.).

6. Procure, en lo posible, no usar los ahorros de sus cesantías.

7. Haga un uso responsable de los recursos en casa (agua, electricidad, gas).

8. Reduzca los desperdicios y aproveche al máximo los alimentos.



Tome decisiones correctas para su futuro



Ahorre, invierta o emprenda. Sus ahorros definen su futuro y la gestión de estos marcan la diferencia, de modo que es ideal aprender a invertir en las opciones más apropiadas para usted, siempre de la mano de expertos.



1. Piense cómo puede explotar su potencial y su talento.

2. Investigue el mercado y averigüe cómo puede aportar valor.

3. Organice sus ideas de negocio y evalúe su viabilidad.

4. Analice las necesidades financieras de su emprendimiento y compárelas con su capital actual.

5. Defina un plan de ahorro para alcanzar la meta de emprender.

6. Cree redes de contactos que enriquezcan su proceso.



“Vivimos una situación histórica única, en la que hay mucho espacio para aprender y replantear prácticas cotidianas. Hacer la diferencia en estos casos es la clave para transformar las crisis en oportunidades y así asegurar su futuro financiero”, recomiendan los expertos en Gestión Patrimonial de Colfondos.​