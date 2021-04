Reglas básicas para usar las tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito se han convertido para muchas personas en el medio de pago preferido ya que estas cuentan con facilidades de pago y son muy útiles cuando hay escasez de efectivo.



(‘El crédito no hace milagros y a algunos puede que no les sirva’).

Expertos en finanzas personales de Resuelve tu Deuda comparten algunas reglas básicas para que los colombianos usen adecuadamente sus tarjetas de crédito y así evitan endeudarse; “una de las principales causas del sobreendeudamiento es el uso desmedido de estos productos crediticios, pues creen que estos son extensiones del salario mensual que reciben y gastan sin pensar en que después deben pagar con intereses”.



Según el último informe de Asobancaria en Colombia existen más de 14 millones de tarjetas de crédito activas que han sido otorgadas por establecimientos bancarios, cooperativas financieras y por compañías de financiamiento comercial.



Mensualmente los colombianos hacen más de 21 millones de transacciones y más de 1 millón de avances en efectivo.



(Pagos con tarjetas se dispararon durante la pandemia).



Debido a que día a día se hace mayor uso de estos plásticos hay que darles uso adecuado para no poner en riesgo las finanzas personales. Una de las principales recomendaciones es elegir cuidadosamente el producto que se utilizará: “antes de adquirir una tarjeta de crédito se deben comparar las opciones que hay en el mercado, de esta forma se tomará la que mayor beneficios tenga, como menor tasa de interés, acumulación de puntos o millas, o que no tenga cuota de manejo. Es importante quedarse con el que más se adapte tanto a las necesidades como al presupuesto”, aseguraron los expertos de Resuelve tu Deuda.



Otra de las reglas a tener en cuenta es no pagar el mínimo de la cuota mensual, debido a que al hacer ese pago la mayor parte del aporte va destinado a los intereses que se cobran por el uso del producto; por tal razón lo aconsejable es abonar un poco más para que así se pueda ver reflejado el pago en el total de la deuda para lograr una reducción significante.



Además de lo anterior, también es ideal pagar antes de la fecha de corte. Los expertos en finanzas personales expresan que para hacer esto se pueden ayudar con un calendario de pagos, así no se pasarán de la fecha y no correrán más intereses al monto mensual que deben liquidar.



Como última regla es importante registrar todas las compras o pagos que se hagan: esta es la mejor forma de evitar sorpresas al recibir el extracto con el pago mínimo mensual y darse cuenta que entró en sobreendeudamiento.



Finalmente, poner en práctica estas reglas básicas para el uso adecuado de las tarjetas de crédito contribuye a mantener finanzas personales sanas y evita caer en sobreendeudamiento.



En caso de haber perdido el control con estos productos hay que recurrir a expertos en reparación de crédito como Resuelve tu Deuda y así se abrirá el camino para recuperar la tranquilidad financiera y poder vivir libre de deudas.