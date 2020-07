Reporte en centrales de riesgo no es el fin de la vida crediticia

Si bien estar reportado negativamente en las centrales de riesgo es un dolor de cabeza para cualquier usuario del sistema financiero, esto no significa el final de la vida crediticia.



De hecho, existen varias opciones para dejar al día sus obligaciones y cambiar su reporte negativo a uno positivo de manera rápida y sin afectar su historial crediticio.



Tenga presente que nadie está permanentemente con el reporte negativo y que una vez se haya pagado la obligación, la información negativa se va eliminando de acuerdo con el término de doble mora, es decir, si fueron dos meses de atraso el termino de permanencia va a ser el doble de la mora a partir del pago, es decir cuatro meses.



Sin embargo, recuerde que hay un máximo de permanencia de la información negativa que es de 4 años, contados desde el momento en que se pagan las cuotas vencidas o la obligación vencida es cancelada. Si la mora es inferior a dos años, la permanencia será igual al doble de la mora, contada a partir de la fecha de pago, según lo establece la Ley 1266 de 2008, que protege el historial crediticio de los colombianos.



En otras palabras, si la mora fue mayor a los 2 años, su reporte, en todo caso, no podrá estar por encima de los cuatro años.



No obstante, para el caso de las obligaciones insolutas, es decir, aquellas que no han sido saldadas, el término de permanencia es de 14 años.



REFINANCIE Y ADELANTE EL PAGO



Según expertos en finanzas, para salir rápidamente de un reporte negativo y evitar así que se prolongue las afectaciones en el historial crediticio, es necesario pagar y ponerse al día en las obligaciones.



Sin embargo, en caso de no poderlo hacer de inmediato es importante que el deudor se acerque a las entidades y establezca acuerdos de pago o refinancie el crédito.



Según Datacredito, prepagar deudas o refinanciarlas es, en últimas, una señal positiva que indica que la persona quiere pagar y honrar sus obligaciones.



Por lo tanto, no tenga miedo a establecer un acuerdo de pago según sus condiciones y posibilidades. Evalúe la capacidad de pago, identifique las alternativas que se ajuste a su bolsillo y busque pagar.



Recuerde también que entre más rápido se ponga al día, más rápido se normalizará su historial crediticio, así que si está dentro de sus posibilidades adelante cuotas o piense en opciones que le permitan subir su calificación como abonar sus primas o ingresos adicionales al crédito, entre otras opciones.



También existen opciones en caso de que necesite una financiación mientras se encuentra con reporte negativo. Algunas fintech cuentan con este modelo como salvavidas.



Una de estas empresas es ExcelCredit, que se ha especializado en otorgar créditos a personas que si bien son empleados o pensionados, están reportados en centrales de riesgo.



“Utilizamos la libranza para mitigar el riesgo, pues a pesar de ser empleados o pensionados tienen riesgo de capacidad de pago, pero con ese instrumento se minimiza”, dice Mishaan.



“Nosotros creemos que ampliar las opciones de acceso al crédito tiene un impacto real en la vida de los colombianos que, por una razón u otra, no cuentan con los ahorros para realizar inversiones o suplir sus necesidades de consumo. Sabemos que nuestros créditos son un instrumento eficiente para redistribuir los recursos y dar oportunidades a quienes los necesitan y así evitar que acudan a créditos en el sector informal”, señala.



La fintech tiene una base de más de 50.000 clientes que son atendidos en 24 oficinas físicas en las principales ciudades.



