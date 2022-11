Sector financiero digital prevé crecimiento de dos dígitos en 2023

Archivo particular

Crecimiento de dos dígitos para el 2023. Esa es la expectativa del sector financiero digital para el próximo año, que ve en los siguientes meses una economía mundial frágil pero con oportunidades para innovar y brindar soluciones para sus usuarios. No obstante, esa perspectiva, que se acerca al 60%, muy similar a la de 2021, podría moderarse si no se conecta adecuadamente con las necesidades de las nuevas generaciones y se llega a usuarios que no se están tocando.

(Machine learning y bigdata: la ventaja competitiva de las fintech).



Al respecto, Andrés Cifuentes, CCO & VP Xertica Latam, indicó que el crecimiento estará apalancado también por las Fintech, que llegan a nichos específicos y segmentos puntuales a los que la banca tradicional no llega porque es difícil que personalicen algo para un segmento muy particular. “De ahí va a venir el crecimiento, y de la conversión de personas que aún usan la banca tradicional”, dijo.

En esa línea, Cifuentes indicó que los temores de recesión y los factores externos no afectarán el desarrollo de la banca digital. “Con la situación económica y política que pueda haber en el país lo que vemos es que siempre surgen oportunidades y estas requieren financiación y los créditos siempre van a existir. A pesar de las tasas altas existirán opciones de inversión, por lo tanto, veo crecimientos importantes para el próximo año”, anotó.

Frente a este panorama, Raúl De Celis, experto en Tecnología y Operaciones en la banca, indicó que es clave seguir avanzando en cerrar la brecha que hay entre lo rural y lo urbano, dado que todavía hay unos niveles altos de analfabetización digital.

(Este es el nuevo fondo de capital para las fintech que ofrecen crédito).



“Hay una realidad en la que se nos está mirando de una manera distinta. Ya no se está haciendo con el cliente lo que se quiere y cuando adelantamos proceso debemos pensar en ellos. Ahora, se está hablando mucho del mundo de pagos y ese ecosistema no puede ser el único”, precisó y al tiempo agregó que la solución de estos retos ayudará al crecimiento de doble digito de este sector.

Por su parte, Paola Sánchez, Co- Founder y Bizops Head Minka, manifestó que si bien la pandemia fue un tiempo de preparación y oportunidad para que la banca migrara a la nube y adelantara un proceso de cultura organizacional, hoy los usuarios que quieren tener cuentas en el metaverso y necesitan transacciones con criptoactivos. “Frente ese reto, el usuario se está convirtiendo en el que da el punto de partida de la conversación y por eso esperamos crecimiento de 60%, donde las Fintech están marcando un punto de partida importante”, puntualizó.

Mientras que Daniel García, Google Cloud Sales Manager, dijo que, ante un contexto de recesión inminente, que frena muchas decisiones, “el reto es cómo no quedarse quietos y seguir adelante”. “Este mundo digital va muy rápido y si se pierde un año será un costo - oportunidad muy alto. El reto es cómo mantener tecnología e inversión”, precisó.

En esa línea, Katherine Roa Azuero, Head of fintech as a service Movii, precisó que la innovación permanente es un pilar clave para que la banca digital continúe evolucionando. “El reto es ponerle todos los servicios financieros en el celular a las personas y que sean intuitivos, entendiendo sus necesidades cambiantes”, agregó.

Tecnología al servicio del usuario



Juan Pablo Consuegra, Country Director Colombia de Google Cloud at Google, sostuvo que las principales tendencias tecnológicas del sector deben estar encaminadas a la satisfacción de personas con edades, expectativas y gustos diferentes.

En ese sentido, indicó que la innovación en aspectos puntales en el sector financiero acaba rápidamente en obsolescencia, por lo que se necesita sostener en las compañías una cultura de la innovación permanente. “En cuanto a seguridad, ya no es solo una ventaja competitiva es una condición básica para la supervivencia”, indicó.

(Fintech: cuántas firmas hay en el país y cuántos créditos han otorgado).



Consuegra además afirmó que las firmas deben buscar equipos que se concentren en el usuario, que piensen diferente, a largo plazo y que no tengan miedo a equivocarse. “La seguridad y confianza se deben garantizar. La flexibilidad es clave y eso implica tener más de un proveedor de tecnología, mientras que los datos son fundamentales para tomar decisiones, un tema atado a la inteligencia artificial para tomar decisiones más rápidas y precisas”, dijo.

Estas conclusiones se dieron en el marco del Xertica Finance Summit 2022 en el que se analizaron los retos y oportunidades de la banca digital de cara al 2023, buscando acercarse a todos los consumidores. En el espacio se presentaron casos de éxito, soluciones innovadoras y competitivas para el sector financiero.