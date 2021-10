Seis recomendaciones para invertir en criptoactivos en Colombia

A principios de año la Superintendencia Financiera aprobó la prueba piloto de transacciones de criptoactivos dentro del marco de ‘laArenera’, con la que espera vigilar y evaluar las operaciones que se llevarán a cabo entre las alianzas conformadas por una entidad vigilada y una plataforma de compra y venta de criptoactivos. Y si bien las empresas que dieron inicio a este tipo de transacciones revelaron que en pocos meses se refleja una tendencia al alza la compra de estas divisas electrónicas, algunos colombianos sienten grandes dudas ante un mercado que ha dado mucho de qué hablar, pero muy pocos tienen conocimiento de lo que en verdad trata.



De acuerdo con Colombia Fintech en el país diariamente se intercambian alrededor de US$500.000 en Bitcoin, una de las monedas más populares actualmente en el mercado y que es aceptada por más de 20 empresas y organizaciones en rubros como turismo, gastronomía y servicios digitales. Y aunque muchos ya se han sumado a la “ola” de este tipo de inversiones otros tienen un miedo natural al no saber dónde termina su dinero.

Sin embargo, de acuerdo con Julian Geovo, director de operaciones de Bitpoint, la plataforma de intercambio de criptoactivos con mayor presencia en América Latina, estos temores son usuales por los mitos y verdades que hay alrededor del tema. No obstante, considera que con un poco de información “cualquier colombiano tiene la posibilidad de entender el mercado y hacer su primera inversión”.

De esta manera, el experto dio seis recomendaciones que puede llegar a tener en cuenta cualquier usuario para hacer su primera inversión en el mundo de los criptoactivos:

- Educarse: La educación garantizará que estás invirtiendo en algo que conoces y que por tus propias conclusiones decides invertir.. Además hay que tener constante información sobre el activo, ya que esto le permitirá a las personas evaluar la volatilidad de la moneda y no tomar decisiones con prisa.

- No comprar por euforia o vender por pánico: Este mercado puede ser algo volátil, por lo tanto, hay que tener en cuenta que cada inversión que se haga es responsabilidad del inversor y no de quienes prestan el servicio. Por esa razón, es recomendable tomar decisiones conscientes, analizar bien la fluctuación de la moneda y no dejarse llevar por las emociones. Un buen inversionista toma decisiones basadas en datos y análisis, no por el comportamiento del mercado solamente.

- Diversifica y prueba con otras monedas: El Bitcoin es la moneda más famosa entre las cripto alrededor del mundo. Sin embargo, como hemos visto hay otras que han empezado a ganar terreno en el mercado y tienden al alza a lo largo del tiempo. De esta manera, es buena idea que se realicen otras inversiones para no poner todas las opciones en un solo lugar, y así, se amplían las posibilidades de ganancia y se tiene mayor seguridad porque el riesgo se diluye entre varias inversiones.

- No confiar en rendimientos garantizados: Es de público conocimiento que personas inescrupulosas han manipulado a otros con esquemas piramidales que se relacionan con la compra de criptoactivos. Por ello, es recomendable que en estos momentos los usuarios solo tengan en cuenta los operadores del mercado que hacen parte del piloto de la Superfinanciera y saber entender que no siempre estas divisas tienen rendimientos positivos y nadie puede garantizarlos.

- Utilizar plataformas confiables: Evitar plataformas P2P (por sus siglas en inglés Peer to Peer), ya que en muchos casos ponen en riesgo la identidad y datos personales de los usuarios. Además, la mayoría no cumple con estándares de KYC (Know Your Customer o Verificador de Usuarios) y AML (Anti-Money Laundering o Prevención de Blanqueo de Capitales).

- Si eres novato, inicia con pequeñas cantidades: Lo interesante de estas divisas es que los usuarios no están obligados a pagar por la totalidad de cada una de ellas, ya que se pueden comprar en pequeñas fracciones y las plataformas como BITPOINT le permiten invertir desde $50.000. De esta manera, y sin el ánimo de ser pesimistas es mejor empezar invirtiendo a la fija y estando dispuesto a perder si todo llegase a salir mal.

Sin embargo, no hay que olvidar que a largo plazo, “históricamente la tendencia ha sido alcista, por lo que algunos inversionistas novatos tienen la estrategia de comprar y esperar sin preocuparse mucho por la volatilidad”.

BITPOINT, en alianza con MOVii (la billetera electrónica), fueron seleccionados como los primeros operadores en el país para empezar a permitir los depósitos y retiros en pesos colombianos hacia y desde la plataforma cripto en la prueba piloto que lleva adelante la Superfinanciera en conjunto con otras entidades públicas de vigilancia como el Banco de la República, la Superintendencia de Sociedades, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Durante el piloto que empezaron a llevar adelante desde finales de junio, han procesado más de 1.700 movimientos y depósitos de más de 1.100 personas en Colombia.

Ahora el objetivo de Bitpoint, es que al cumplirse el año hayan completado la suma de los 5.000 clientes individuales y tengan las estadísticas suficiente que les permita comprender en un entorno controlado el comportamiento del mercado cripto en Colombia, para que de esa forma el regulador (La Superfinanciera) pueda emitir conceptos legales sobre las empresas involucradas en el sector.

“Aplaudimos el liderazgo de la Superfinanciera en Colombia por los avances en materia cripto y consideramos que estamos siguiendo el camino correcto para el desarrollo sostenible del sector en el país. Es importante saber que el mercado ya existe y que hoy todos sus actores se encuentran desprotegidos. Esto es un progreso para el futuro del país, y seguramente los avances en este piloto crearán una fuerte dinámica económica que generará empleo con fuerte inversión extranjera y ayudará a seguir modernizando a Colombia”, resaltó Geovo.

De acuerdo a las cifras recolectadas por esta plataforma en la región, los usuarios en 2021 han tenido una fuerte preferencia por las monedas más populares del mercado como lo son: Bitcoin que se valorizó alrededor del 67% en lo corrido del año, Ethereum (365%) y Cardano (1206%). Así mismo, en el marco de ‘laArenera’, los colombianos se han inclinado por estás dos primeras y se le suma Litecoin.