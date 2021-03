Semana Mundial de la Educación Financiera llega a Colombia

Archivo particular

Colombia se vincula al Global Money Week, o ‘Semana de la Educación y la Inclusión Financiera: cuida de ti, cuida de tu dinero’, que entre el 22 y 28 de marzo, abordará temáticas asociadas al ahorro, uso correcto del dinero, gestión de riesgos y promoción de los derechos financieros, dirigidas particularmente a niños, niñas y jóvenes del país.



(¿Sirve para algo la educación financiera?).

Este tipo de aprendizaje resulta de gran importancia toda vez que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela que nueve de cada diez niños no acceden a educación financiera, un factor que afecta la capacidad para tomar decisiones relacionadas con su estabilidad económica y financiera, durante su etapa de adultez.



LA SEMANA EN COLOMBIA



El lanzamiento estará a cargo de Banca de las Oportunidades que, con el apoyo de Microempresas de Colombia, realizarán un evento virtual el martes 23 de marzo a las 8:00 a.m. que será transmitido a través de las redes sociales de las entidades organizadoras y en el que participarán más de 1.200 estudiantes de 30 instituciones educativas en Medellín. Como parte de esta actividad, los niños, niñas y jóvenes disfrutarán de una obra de teatro de la mano de Gastalia, Tina Ahorrativa y Micro Max, así como de un conversatorio sobre educación financiera y un concurso que pondrá a prueba los conocimientos adquiridos durante el evento.



(Tres consejos para educar financieramente a sus hijos).



La Semana de la Educación y la Inclusión Financiera ha programado alrededor de 100 actividades, en su mayoría virtuales, entre ellas, talleres, conversatorios, videos, concursos y exposiciones de comics sobre temas financieros que llegarán a más de 22.000 niños, niñas, jóvenes, profesores y padres de familia. Además, cerca de 20 entidades públicas, privadas e instituciones educativas, publicarán contenidos en sus redes sociales para generar conciencia sobre la importancia de la educación económica y financiera, desde edades tempranas.



Global Money Week es una iniciativa liderada por la Red Internacional para la Educación Financiera (INFE) y en el país es coordinado por Asobancaria, el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), Banca de las Oportunidades, el Banco de la República, Fogafín, la Fundación Plan y la Superintendencia Financiera de Colombia.



#GLOBALMONEYWEEK2021



Declaraciones:



Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades: “Para el Gobierno del presidente Iván Duque es fundamental la construcción de equidad. Por eso, y en alianza con un grupo de intermediarios financieros, esperamos impactar la vida de miles de jóvenes. Queremos que las generaciones futuras tengan control de sus cuentas, ahorren, aprendan a financiarse y se aseguren”.



Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero de Colombia: “Empoderar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos prácticos sobre el manejo del dinero, así como de productos y servicios financieros, nos permite formar en ellos y en sus familias criterios, hábitos y comportamientos para que en el futuro sean consumidores financieramente resilientes y proactivos en la toma de decisiones que impacten adecuadamente su economía y beneficien su bienestar. Allí reside la importancia de iniciativas como el GMW, en la que se recogen las acciones adelantadas en diferentes países con un impacto importante a largo plazo en la calidad de vida no sólo de la población participante sino de la sociedad en general”.



Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria: “Estamos convencidos de que la educación económica y financiera es una herramienta para el cierre de las brechas sociales en el país, razón por la cual estamos orgullosos de poder participar en esta iniciativa. En paralelo, la Asociación continúa trabajando de la mano de sus aliados como el Ministerio de Educación para llevar su programa Nueva Pangea a docentes y estudiantes en todo el país, con el cual podrán adquirir las habilidades necesarias para aprovechar sus recursos y alcanzar con éxito su proyecto de vida, mejorando así su bienestar, el de su familia y su comunidad.”



Michel Janna, presidente AMV: “En AMV somos conscientes de la importancia de la educación financiera para nuestros mercados. Por esta razón hacemos parte del Global Money Week desde hace varios años, en los que hemos desarrollado actividades para más de 10.000 niños y jóvenes de colegios y universidades. En 2021 queremos seguir liderando esta iniciativa ofreciendo talleres y entrenamiento financiero que promuevan los buenos hábitos de ahorro e inversión. De igual forma, trabajaremos de la mano de jóvenes de múltiples universidades del país para que se conviertan en embajadores de sanas prácticas en materia de finanzas personales”.



Leonardo Villar Gómez, Gerente General del Banco de la República: “La educación financiera, cuando se inicia en edades tempranas, transforma vidas, familias y sociedades. Nuestra responsabilidad es garantizar que los niños, niñas y jóvenes accedan a todas las herramientas que les permitan adquirir conocimientos sobre el ahorro y la administración del dinero. Esa es una gran contribución a una sociedad con igualdad de oportunidades”.



Andrés Valencia, director de Fogafín: “La educación financiera es un elemento importante en el crecimiento económico sostenible e inclusivo del país. La implementación de diversas estrategias en esta materia contribuye a la construcción de confianza de los colombianos en su sistema financiero, en línea con el objeto misional de Fogafín gracias a la protección que brinda el Seguro de Depósitos a los ahorradores. Por esta razón, este tipo de iniciativas son importantes para promover el ahorro y la toma de decisiones financieras informadas en la población”.



Ángela Anzola de Toro, presidente de Fundación Plan Colombia: “Inculcar buenos hábitos financieros que fomenten la cultura del ahorro y el empoderamiento económico en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias de las zonas más vulnerables del país hace parte del compromiso que desde Fundación PLAN tenemos como parte del Comité Organizador del Global Money Week. Estamos convencidos que la educación financiera es clave para cerrar brechas de desigualdad, aportar a la construcción de una sociedad que promueve la igualdad de género donde las futuras generaciones, en especial las niñas, crezcan conscientes de sus habilidades”.



Patricia Pérez Guerra, Gerente de Microempresas de Colombia: “En Microempresas de Colombia la educación financiera la impartimos de manera transversal en todas las actividades que desarrollamos llegando a niños, jóvenes y adultos, con sensibilización sobre el manejo personal, familiar y empresarial de las finanzas. Buscamos concientizar a nuestros asociados para que aprendan a tomar mejores decisiones financieras a través de herramientas lúdico-prácticas y talleres que ayudan a desarrollar hábitos saludables para el adecuado manejo de los ingresos y gastos. Es un tema de responsabilidad social corporativa inmerso en nuestra estrategia”.