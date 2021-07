Siete productos ‘fintech’ para quienes quieren iniciar vida crediticia

A medida que avanzan los años, las nuevas generaciones crecen a una mayor velocidad como consecuencia de la tecnología y buscan rápidamente su independencia económica.



Este escenario se ha convertido en uno de los desafíos más frecuentes que encuentran en su vida los jóvenes, teniendo en cuenta que a la hora de comenzar una vida crediticia no es fácil el acceso al sector financiero. De acuerdo con la tercera medición de la Gran Encuesta Nacional sobre Jóvenes, elaborada por la Universidad del Rosario en el primer trimestre del 2021, el desempleo y la pobreza son dos de las grandes preocupaciones de los jóvenes.



Según Juliana Carmona directora ejecutiva de Colombia Fintech, “la generación de oportunidades en la fase temprana de los emprendimientos o al comienzo de la vida laboral es determinante para el progreso de las nuevas generaciones”. En ese sentido, agrega, “las soluciones con tecnología financiera han demostrado ser fundamentales en la inclusión financiera de personas naturales, trabajadores independientes, microestablecimientos, empresas y emprendimientos en general, lo que ha impulsado la apertura de productos y alternativas financieras accesibles para los jóvenes y jóvenes-adultos”.



Y es que iniciar la vida crediticia, explica Carmona, es fundamental para consolidar el desarrollo de proyectos personales, emprendimientos y apalancar diferentes iniciativas que se tengan. “Se comienza con un pequeño producto financiero que permite que el usuario exista ante las plataformas y luego puede ir creciendo esa presencia en la medida que transcurre el tiempo”, subrayó la directora ejecutiva de Colombia Fintech. Es por esto que este gremio, que asocia a las plataformas de servicios financieros digitales en Colombia, realizó una lista de siete productos financieros que son de fácil acceso para los jóvenes y que les permitirán rápidamente iniciar su vida crediticia:



1. Juancho Te Presta (https://juanchotepresta.com/)



Juancho Te Presta nació con el objetivo de incrementar la inclusión financiera y ofrecer soluciones fáciles y rápidas para los clientes que lo hacen todo desde su celular. Ofrece préstamos de un monto mayor al que se suele manejar en el sector fintech, desembolsando hasta dos veces sus ingresos por un máximo de cinco millones, sin importar si son empleados o independientes.



2. Kredicity (https://www.kredicity.com/)

Producto: Cupo de crédito rotativo



En Kredicity.com se puede acceder a cupos de crédito desde $110.000 a $1.000.000 desde un celular o computador. Las solicitudes son 100 por ciento gratuitas, en términos de costos de intermediación y no se obliga al usuario a pagar seguros, estudios u otro tipo de costo por anticipado.



3. Finky (https://www.finky.la/)

Producto: Cupo de crédito educativo,



Finky con sus aliados - Instituciones de Educación Superior - facilitan a los estudiantes el pago de las matrículas en cuotas, disponiendo de un proceso con aprobación inmediata, 100% digital, sin documentos y sin codeudor. Su foco son personas con interés en cursar estudios superiores: técnicos, tecnológicos y carreras profesionales y especialmente la población con bajo nivel socioeconómico.



4. Emonkey (https://www.emonkey.com.co/)

Producto: Consumo y efectivo



Son una plataforma de crédito y un medio de pago al tiempo, donde pueden hacerse avances en efectivo de manera inmediata y realizar compras en tiendas físicas y online en toda Colombia. Sus préstamos sirven para consumo de productos en ecommerce y aparte de su promesa de valor está en la velocidad de los desembolsos.



5. VALCREDITO SAS (https://valcredito.co/)

Producto: Fast Val



Es un préstamo rotativo que se puede solicitar en línea para libre destinación que permite obtener de manera rápida el dinero que se necesita para imprevistos o diferentes gastos. Los montos van desde $100.000 hasta $1.000.000 con pagos a 60 días. Incluyen y dan prioridad a jóvenes y ciudadanos colombianos que no tengan vida crediticia, para que inicien su vida financiera con la entidad.



Producto: Aval Educativo

En Valcrédito se ofrece una alternativa para financiar los estudios de los jóvenes colombianos por medio de convenios con Instituciones educativas. En esta plataforma contemplan un aval educativo del 100 por ciento virtual por el valor total del semestre, sin papeleos ni cobro de Intereses corrientes. Con este producto también inician su historial crediticio.



6. Bancupo (https://www.bancupo.com/home/initial)

Producto: Mi primer crédito

Solo debe calcular y pedir el crédito online, sin papeleos, respuesta en 5 minutos y retiros en 6 horas. Es una línea creada únicamente para estudiantes universitarios activos, de cupos (máximo $200.000 si no tienes experiencia y $500.000 cuando ya tienes experiencia financiera) lo que te permitirá tener con nosotros vida crediticia de forma responsable.



7. Millete (https://millete.co/)

Producto: créditos ágiles por libranza

Cuenta con una variedad de tipos de crédito (libre inversión, educación, vehículos, viajes y vivienda) bajo la modalidad de libranza que permiten apalancar la capacidad de endeudamiento utilizando su salario. Solo debe realizar tres simples pasos: descargar la app, registrarse y solicitar el crédito. Los únicos requisitos son la mayoría de edad, contar con un contrato laboral vigente, tener cuenta de ahorros o corriente y tener línea de celular propia al igual que un correo electrónico.