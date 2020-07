¿En época de pandemia es un buen momento para tomar un crédito?

Las operaciones de crédito en el país iniciaron su paulatina recuperación después del freno que registraron en marzo pasado y que lastró el buen comportamiento de los dos primeros meses del año.



(Lea: Las prórrogas de créditos llegan a los $198 billones)



De acuerdo con cifras de Datacrédito Experian, la caída en operaciones para los meses de marzo a mayo fue de un 50,7%, respecto a los mismos meses del 2019. “El número de operaciones registradas en el mes de marzo estuvo cerca de los 1,9 millones, descendiendo en abril a 890.000 y se recuperaron en mayo a 904.000”, indicó en su más reciente informe al respecto".



(Lea: Transmisión de la baja de tasas está llegando al crédito)



Pese a la mejoría que empieza a mostrar el sector, el nivel de incertidumbre por la pandemia es alto, por tal motivo, Portafolio.co consultó con expertos en finanzas personales las consideraciones que se deberían hacer antes de solicitar un crédito y de esta manera determinar si es buen momento o no para tomar uno.



(Lea: Capacidad de pago, línea roja de bancos para negar créditos)



Según Lilian Perea, CEO de Bayport Colombia, compañía que provee soluciones financieras a las personas que no tienen acceso a crédito, con un manejo responsable, acceder a un crédito en estos momentos de adversidad le entrega a las personas la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas y la de sus hogares.



No obstante, precisó que el objetivo de un crédito es facilitar la consecución de metas, pero hay que tener en cuenta que se deben poder controlar las deudas y saber hasta qué punto las personas pueden comprometerse con más obligaciones.



En ese sentido, Perea explicó que quien va a tomar la obligación financiera debe evaluar de forma responsable el monto a solicitar, cuánto realmente necesita y cómo va a pagarlo.



Mientras que para Juan Camilo González, experto en planeación financiera, investigador y especialista en finanzas personales, este tema debe pasar, independientemente de la situación, por entender que ese crédito va a comprometer unos ingresos futuros.



“Ahora, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo actualmente, el consejo no es necesariamente no endeudarse, sino tener presente que el uso que se le de a la deuda hoy debería garantizarnos tener un beneficio mucho mayor al costo de la misma”, comentó.



Y agregó que en una situación como la que estamos usar el crédito para satisfacer gastos puede ser demasiado riesgoso, porque ese gasto no representa ningún tipo de beneficio o de utilidad.



“En todo caso, las personas siempre deben asegurarse de garantizar que tienen la liquidez para cumplir con ese crédito y que no tienen demasiada deuda, sobre todo en temas de créditos rotativos, tarjetas de crédito, porque eso también puede afectar nuestro historial crediticio”, anotó.



De otra parte, Omar Patiño, experto en finanzas personales y docente del programa de economía de la Universidad EAN, aseguró que no es un momento para incrementar el endeudamiento y en caso de que sea absolutamente necesario hacerlo solo en los rubros o los montos en los cuales se necesita.



“Las decisiones que se tomen en este momento van a afectar el flujo de caja de los próximos dos o tres años”, indicó. Asimismo, enfatizó que hoy es clave que los interesados en tomar un crédito revisen las tasas de interés que ofrecen los bancos.



“En el mercado existe la percepción de que las tasas han bajado porque el Banco de la República ha mandado ese mensaje a la economía y cuando uno hace ese recorrido por los bancos no todos han transferido el beneficio a los clientes”, puntualiza.



Portafolio.co