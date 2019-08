El sonido tridimensional ya se disfruta en casa

Parece magia, pero es ciencia. Un helicóptero alza el vuelo en la pantalla y el espectador siente frente a su televisor cómo el sonido aumenta de intensidad, se eleva sobre su cabeza y parece perderse a sus espaldas. ¿Cómo es posible que esa sensación de un audio envolvente provenga de un televisor frente a él?. La más moderna tecnología de audio -Dolby Atmos y DTS X- posibilita que el sonido envolvente sea cada vez más realista. Lo logra con un cambio de perspectiva: antes el sonido lo trabajaban por canales de audio, ahora lo hacen por objetos. Esto significa que en la grabación del audio se virtualizan objetos sonoros (en el caso del cine, por ejemplo, actores, vehículos, ráfagas de metralla).



Así, el ingeniero de sonido puede decidir que, en la grabación, el sonido ya no solo provenga de la derecha o la izquierda, sino de arriba o abajo, o de atrás o adelante, brindando una mejor experiencia para el usuario, quien tendrá sensaciones mucho más reales. "Antes, las consolas tenían una perilla para decidir si el sonido salía por la izquierda o la derecha. Ahora tienes un joystick para posicionar el lugar exacto del que quieres que provenga el sonido en una sala virtual", dice Leonardo Cendoyya, académico del Departamento de Sonido de la Universidad de Chile. En esto tiene que ver mucho la sicoacústica, el estudio de cómo se percibe el sonido. "El cerebro puede saber de dónde proviene un sonido por cómo llega al canal auditivo. La forma de nuestra cabeza y nuestras orejas actúan como un filtro de la onda acústica que permite que el cerebro localice el sonido", explica Cendoyya.



En vista de que los sentidos humanos funcionan de manera conjunta -en este caso-, el oído busca complementar la vista a tal punto que el espectador tenga la experiencia del cine, o incluso de la vida real, en su propia casa. Las nuevas tecnologías utilizan algoritmos que emulan esos ‘filtros’ y engañan al cerebro para que crea que un sonido viene de un lugar cuando en realidad no sea así. De esta manera se crea una ilusión óptico-auditiva, en la que los objetos parecen moverse por el cuarto. Hacerlo en una sala de cine es fácil, con decenas de parlantes que apuntan en todas direcciones. Pero, en los hogares, el escenario es diferente: en la mayoría no hay espacio suficiente.



"Los televisores, las barras y otros equipos tienen procesadores de sonido con la tecnología Dolby Atmos y DTS X que hacen esta simulación espacial", dice Danilo Muza, master trainer en TV, audio y video de Samsung. "Antes tenías sistemas home theater, que eran 5.1 o 7.1. Es decir, hasta siete parlantes y un subwoofer", agrega Muza. Todos esos parlantes debían distribuirse en la habitación; el sonido podía viajar de izquierda a derecha, o incluso de atrás hacia adelante, dependiendo de la cantidad y ubicación de los altavoces en la habitación. Pero, ahora, las barras de sonido están reemplazando ese sistema.



"Una barra puede ser 3.1.2. Esto significa que internamente tiene tres parlantes -uno izquierdo, uno central y otro derecho-, y dos parlantes que apuntan al techo. Además de un subwoofer externo", dice Javier Barrientos, especialista de entretenimiento para el hogar de LG. Son esos parlantes que apuntan al techo los que hacen rebotar el audio para producir un relleno sonoro que genera esa sensación envolvente. La otra forma de lograr el sonido envolvente es instalando las nuevas bocinas directo en el techo del cuarto; sin embargo, la instalación es mucho más costosa que si se ubican los parlantes especiales apuntando directo al techo. Solo la barra de sonido tiene un precio elevado; por ejemplo, la LG SJ9 cuesta 998 dólares, es decir más de 3 millones de pesos.



No es suficiente con actualizar las bocinas para lograr un sonido envolvente, también el recibidor de audio debe tener la configuración adecuada para organizar y distribuir el sonido de los parlantes hacia el momento y lugar adecuados. Esa misma tecnología se usa en algunos televisores que tienen la inteligencia para saber cómo y a dónde dirigir el sonido. "En nuestro caso, usan el control Magic Remote, que incluye un micrófono. Envían una señal acústica que es captada por el micrófono para calcular la posición del telespectador. Tras ello, el audio se configura para que el sonido envolvente sea dirigido hacia esa zona de la habitación", aclara Barrientos. Televisores y barras no son los únicos aparatos que pueden emitir el sonido envolvente; algunos celulares, tabletas y computadores portátiles también lo hacen.



La mayoría de las marcas tienen dispositivos móviles con esta tecnología. "Algunos notebooks para videojugadores ya vienen con esta tecnología, lo que permite que el jugador sienta un sonido más realista, como las pisadas del personaje alejándose a su espalda", dice Sung Han Lee, gerente de Consumo en Lenovo. Dicha empresa también tiene tabletas diseñadas para cinéfilos con esta tecnología. "La puedes disfrutar con los parlantes incluidos, pero también si le conectas audífonos", dice Han Lee. Otros dispositivos, como el Amazon Fire HD 8 y el 10, también tienen incorporada una versión de esa tecnología (llamada Dolby Atmos para audífonos). Aunque son solo estéreo, simulan los efectos del Dolby Atmos con cualquier audífono.



Sumado al recibidor de audio y las bocinas, es importante tener material Atmos que pueda reproducirse con la nueva configuración. En lo que respecta al streaming, es posible encontrar esta tecnología en Netflix y Vudu. En cuanto a los discos, pueden aparecer en 4K y Blu-ray estándar. Por su parte, en consolas como Xbox One y PC, algunos videojuegos como Star Wars Battlefront y Overwatch pueden permitir el sonido envolvente Atmos. Con esta tecnología de sonido envolvente en el hogar se da un paso más hacia la experiencia de realidad virtual en casa.



ALEXIS IBARRA O. - EL MERCURIO (CHILE) - GDA