Tenga en cuenta estos tips para optimizar sus finanzas personales

La educación financiera es importante para saber gestionar adecuadamente los recursos, evitando sobre endeudamiento, moras o retrasos en créditos, así como reportes negativos en centrales de riesgo que afecten el historial crediticio.



De hecho, recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia alertó por el alto endeudamiento que tienen los colombianos, “los bancos están aumentando los cupos en las tarjetas de crédito y los préstamos se están dando a personas que no tienen capacidad de pago y a los tres meses están en mora”, señaló el ente de control.

Por eso, a continuación, le presentamos algunas recomendaciones para lograr tener una vida financiera saludable, según Óscar Mario Ruiz, Director la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar.



1. Organice su presupuesto: establecer un plan detallado que permita visualizar los ingresos, inversiones, ahorros, deudas, gastos, para así tomar buenas decisiones al momento de priorizar objetivos y destinar el uso de los recursos.



2. Gestionar los compromisos financieros: darle prioridad a las deudas, es decir, pagarlas a tiempo evitando moras e intereses. Antes de darle un sí a un crédito u otra obligación, hay que ser consciente de la capacidad de endeudamiento y adaptarse a la realidad de las finanzas; en ese sentido, se recomienda que dichos compromisos no superen el 30 % de los ingresos.



3. Gastar lo necesario: no siempre se puede invertir en lo que queremos, a esto le denominamos gasto consciente. Para garantizarlo así, hay que priorizar los compromisos establecidos para luego sí determinar el porcentaje de ingresos que puede destinarse para otros fines.



4. Administrar las tarjetas de crédito: procurar hacer compras a menos cuotas evitando el cargue de intereses, realizar avances y utilizar el efectivo en ocasiones excepcionales y solo cuando sea estrictamente necesario, no utilizar el cupo completo y, muy importante, no tener demasiados productos de este tipo.



5. Hacerle seguimiento a la historia crediticia: conocer el historial crediticio y revisarlo de forma regular, tener en cuenta que los reportes son positivos o negativos, dependiendo de lo notificado por parte de bancos, empresas de telecomunicaciones, o de venta directa. Hay que tener en cuenta que muchos de los reportes negativos surgen por ser codeudor.



6. Ahorrar: destinar al menos un 20 % de los ingresos para planes de ahorro o un fondo de emergencia es relevante sobre todo frente a imprevistos, situaciones de crisis, o la pérdida de un empleo.



“Entender los conceptos básicos de las finanzas personales, y aplicarlos en la vida cotidiana, garantiza que el dinero no sea un dolor de cabeza sino por el contrario una herramienta que, de forma progresiva, nos facilite alcanzar distintas metas (...) Adquirir buenos hábitos financieros, desde temprana edad, es clave para proyectar un futuro estable económicamente”, explicó Óscar Mario Ruiz, Director la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar.

