Consejos para generar dinero trabajando desde cualquier lugar

Tras la pandemia por el covid-19 se volvió más sencillo adquirir trabajos de forma remota que no necesiten de la presencia en algún país u oficina. Esta es una forma muy práctica de generar ingresos desde cualquier parte del mundo.



Algunas formas de obtener ingresos extra es a través de venta de artículos por internet. Esto a través de canales digitales y plataformas dedicadas a las ventas y no solo a través de redes sociales.

Asimismo, otra opción, es laborar de forma remota para empresas extranjeras como asesor o agente de servicio al cliente donde debe guiar a usuarios en diferentes asuntos. En este punto es clave tener dominio de una segunda lengua.

También una alternativa es el mundo de las criptomonedas con el cual se puede invertir en estos criptoactivos y generar una rentabilidad a largo plazo.



Por su parte, Better Money Habits recomienda brindar clases o tutorías en alguna habilidad como enseñar un idioma, matemáticas, química, física u otras disciplinas. Por otro lado, en Desktodirtbag sugiere rentar una habitación del lugar donde se encuentre.

Finalmente, una de las opciones más recomendables es emprender algún tipo de negocio.

PORTAFOLIO