Tips para que aprenda a manejar el dinero extra que recibe

Durante este mes los colombianos recibirán la prima de mitad de año. Por eso, no está de más prestar atención a los consejos para administrarla, guardarla o invertirla de manera adecuada. Además, recuerde que adaptarse a la cultura del ahorro toma relevancia en la coyuntura actual, como una forma de progreso social para garantizar una mejor calidad de vida en el largo plazo.



(Calcule su prima).

Aunque las personas conocen los meses en los que la prima va a llegar, es un ingreso extraordinario en el flujo de caja. Por ello, se pueden preparar para saber qué hacer con ese dinero de manera adecuada. Por ejemplo, pagar parte de las deudas, aunque no todo el monto se debe destinar a eso, pues es importante dejar una reserva para hacer frente a diferentes situaciones que se presenten en el día a día, sin tener que endeudarse nuevamente. Dependerá mucho de la situación de cada persona, pero si no se tienen deudas se podría ahorrar no solo el 10, sino hasta un 80 o 90 por ciento de ese dinero.



Sin embargo, en Colombia hay quienes desde marzo y abril ya están gastando este dinero, sin otorgarle un uso provechoso. Sobre este tema, Elsa Patricia Manrique, Vicepresidenta de Estrategia y Desarrollo del Banco Caja Social, nos explicó ¿por qué nos gastamos la prima antes de recibirla?



“Algunas de las barreras que llevan a los colombianos a gastar su dinero sin ningún control, a no realizar una adecuada planeación de sus gastos y a no ahorrar, están relacionadas con sesgos mentales y de comportamiento que les impiden alcanzar estos propósitos. El primero es ese sobreoptimismo que hace que las personas no identifiquen el ahorro como una necesidad. El nada me puede pasar lleva a postergar las decisiones de ahorro. El segundo es actuar. Las personas saben que ahorrar es importante, así que lo difícil no es que la gente crea que ahorrar es bueno, lo realmente complicado es dar los pasos para hacerlo. Y el tercero, la falta de constancia y disciplina a la hora de establecerse propósitos y cumplirlos. Dicen yo ahorro lo que me sobra a final de mes. Y casi nunca sobra. Sin embargo, si se revisan los gastos del mes, por ejemplo, lo que se fue en compras innecesarias, el resultado es un valor interesante que podría destinarse al ahorro”.



Por eso, hay que trabajar para eliminar esos sesgos comportamentales y desarrollar capacidades financieras (crear hábitos, tener herramientas adecuadas), donde se integren la habilidad para actuar con la oportunidad para hacerlo, entendiendo que las personas requieren soluciones accesibles, atractivas financieramente, fáciles de usar, seguras y relevantes, que los ayuden a mantenerse en el camino de tener unas finanzas saludables.



“En el Banco Caja Social creemos que el ahorro genera progreso social porque es el activo que con mayor facilidad se convierte en otro activo productivo, por ejemplo, adquirir vivienda, invertir en educación, constituir empresa, entre otras alternativas. Así que trabajamos en soluciones de ahorro que les ayuden de forma automática o sistemática a guardar dinero para propósitos específicos o para imprevistos, como la Cuentamiga que tiene un bolsillo de ahorro integrado, y mecanismos que les ayuden a rastrear sus gastos (por ejemplo la tarjeta débito) para así tener un control estricto y ver dónde puede estar el dinero para ahorrar”.



Además de esto, los expertos recomiendan tener una buena planeación de gastos y un presupuesto familiar, con eso se establecerá cuál es el potencial de ahorro real. “El dinero se debe guardar desde el comienzo, al recibir el sueldo y no al final cuando seguramente no va a estar disponible porque lo hemos gastado. El ahorro debe hacer parte del flujo de caja definido, sobre todo porque ayuda a cubrir los gastos imprevistos”, comentó Manrique.



Así que la conclusión es que hay muchas posibilidades para que usted no desperdicie la prima. Evite los errores más comunes al usarla como comprar cosas sin que exista una necesidad real o comprometer el dinero antes de que llegue. “Las personas deben acostumbrarse a manejar su flujo de dinero de forma que puedan guardar una porción para ahorrar, otra para realizar sus pagos y una más para darse gustos, pues debe haber espacio para todo”, finaliza Elsa Patricia.



Recuerde los principales tips para volverse un buen ahorrador:



• Autocontrol: No se gaste la plata antes de recibirla. Ahorre antes de gastar.

• Utilice métodos de control. Este punto es vital, ya que la gente solo ve lo grande, las pequeñas compras pasan desapercibidas. Por eso, evite tener efectivo en la billetera para que su dinero no se vaya sin saber a dónde.

• Cuando vaya a realizar compras haga una lista.

• Use productos como las tarjetas débito y cuentas que fomentan el ahorro.