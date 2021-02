Utilice su tiempo libre y conviértalo en un negocio propio

Archivo particular

Con la llegada de la cuarentena el pensamiento y estilo de vida de los ciudadanos cambió radicalmente. Este ha sido un tiempo en donde se plantearon nuevos propósitos, metas y también en el que las personas han descubierto diversas fuentes de entretenimiento. Muchos de estos 'hobbies' o pasatiempos tienen lugar en el ámbito digital.



(Lea: Inicia el regreso a clases bajo el modelo de alternancia)



En este proceso, un gran número de personas acudió a plataformas digitales de aprendizaje para adquirir, desarrollar y profundizar habilidades en diferentes áreas. Se trata de alternativas que ofrecen una gran variedad de cursos, que van desde lifestyle, creatividad, negocios, hasta e-commerce.

Una coyuntura en la que Crehana ha consolidado una amplia oferta educativa que responde a las expectativas y necesidades de los estudiantes de Latinoamérica.



“En los últimos meses hemos podido desarrollar cursos de barbería profesional, repostería para eventos, entre otros. Nos hemos dado cuenta que las personas buscan cursos que les permiten emplear mejor su tiempo y, por qué no, desarrollar un emprendimiento a partir de estos conocimientos” afirma Jhon Camacho, Country Manager de Crehana en Colombia.



De ‘hobbie’ a emprendimiento



En su trayectoria en la industria de la educación virtual, Crehana ha podido identificar que el 62% de sus estudiantes trabajan como ‘freelance’ o emprendedores. Se trata de personas que permanentemente están buscando alternativas para capacitarse y poder aplicar esos conocimientos en sus trabajos y proyectos empresariales. Este es un perfil de estudiante con un alto nivel de comprensión e interiorización de conocimientos, en cuanto un 66% de estos están en capacidad de aplicar lo aprendido en una situación particular.



De allí la importancia que toman cursos como el de floristería, jardinería, maquillaje, y nutrición saludable, los cuales, si bien pueden tomarse como hobbies, pueden ayudar a los estudiantes a establecer los ejes para desarrollar una idea y hacer realidad un ambicioso proyecto empresarial al cual le podrán dedicar la mayor parte de su tiempo.



“Iniciar un negocio propio no es tarea sencilla, conlleva esfuerzo, tiempo y sacrificio, pero vale la pena. Para los futuros emprendedores Crehana tiene una lista de cursos para que mejoren la administración del negocio y puedan sacar el mayor provecho. De esta manera, es más fácil identificar las oportunidades y organizar los recursos para poder llegar a obtener un resultado satisfactorio”, afirma Camacho.