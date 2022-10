¿Con ganas de ir a Francia? Abren feria para enseñarle a emigrar fácil

Vuelve feria organizada por la Embajada de Francia en Colombia, junto a la agencia Campus France, para promocionar la educación superior francesa y las opciones de inmigración que hay en dicho país.



La Feria Destino Francia reunirá a más de 30 instituciones francesas los días 8 y 9 de octubre en el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, ubicado en la Carrera 8 #86-50.

El objetivo es que los asistentes puedan conocer instituciones francesas y todo lo relacionado con desarrollar estudios en Francia, bien sea de pregrado, maestría, doctorado o especializaciones.

Además de permitir un intercambio cara a cara con los representantes de las escuelas participantes, la Feria centraliza toda la información sobre estudios en Francia en un solo lugar, con conferencias y la participación de la Embajada de Francia en Colombia y también de personas que han realizado estudios en este país y compartirán su experiencia.



La feria, además, contará con la participación de más de 30 instituciones francesas, que representan las principales áreas de formación. Diversas universidades, escuelas de negocios, de ingeniería, de idiomas y especializadas estarán presentes:

● Université Sorbonne Nouvelle

● Institut Catholique de Toulouse

● Université Savoie Mont Blanc - UNITA

● Ingeniería Química

● Université de Tours

● ILCF

● Université de Poitiers

● Lyon Catholic University – UCLy

● Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)

● IESEG

● Toulouse Business School

● IDRAC

● Sciences Po

● ICN Business School

● Rennes School of Business

● France-Langue

● Polytech group

● Excelia

● NEOMA Business School

● ESTP Paris

● Montpellier Business School

● ESSCA School of Management

● Le Cordon Bleu Paris

● EPITA

● KEDGE Business School

● EM Strasbourg Business School/Université de Strasbourg

● ISIT Paris

● EM Normandie Business School

● Institut Polytechnique de Paris

● EM Lyon Business School

● EDHEC Business School

