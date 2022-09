Así puede adelantar la cita para pedir la visa a Estados Unidos

La pandemia por covid-19 generó el retraso de las citas para expedir la visa a Estados Unidos y en los últimos meses los colombianos han recibido citaciones disponibles hasta 2025. Problema que no parece tener solución con prontitud.



Ahora bien, una usuaria de TikTok, identificada como Pao, dio algunas recomendaciones para quienes necesiten adelantar su cita. Recientemente, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, también habló sobre el tema.

En principio, la creadora de contenido tenía su cita para agosto de 2024 y logró que se la adelantaran para junio de 2022.

“No hay una hora específica, no hay un día específico en el que se encuentren citas disponibles. Yo la logré adelantar tres veces: la primera, la adelanté para mayo 2024, la segunda vez que la adelanté fue para mayo del 2023 y la última vez que la adelanté lo hice para el 23 de junio del 2022”, relató.



Visa americana EL TIEMPO

La joven recomienda que para quienes deseen adelantar su cita, deben estar pendientes de los cupos que se van abriendo a causa de la cancelación de otras. Es decir, estar pendientes en la página.



Por su parte, Murillo le dijo a RCN que desde la embajada están trabajando para agilizar esta diligencia y han hablado con el Gobierno de Estados Unidos para mejorar el trámite.

"Nos han manifestado desde el gobierno de los EE. UU. que necesitan ampliar su capacidad institucional, con más cónsules para poder lograr que ese retraso que se trae de trámite de visas se pueda disminuir (...) Ya están trabajando en eso, pero requieren recursos", aseguró Murillo.



El alto funcionario que explicó que para quienes deseen estar en Estados Unidos existen dos opciones: "Una que está relacionada con el TPS, que garantiza que puedan estar en el país, poder trabajar, sin miedo a ser deportados y otra ruta que indica que con una orden ejecutiva del presidente Joe Biden se pueda garantizar que no sean deportados”.

