Visa y Mastercard ven en las pymes una fuente para crecer

Archivo particular

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia han estado incursionando lentamente en el mundo digital, pero con la pandemia del coronavirus muchas aceleraron sus pasos ante una coyuntura que plantea todavía un largo regreso a la normalidad.



Pero ahora están recibiendo un impulso adicional de Mastercard y Visa, los dos principales sistemas de pago con tarjetas, que están poniendo en marcha mecanismos para ayudarlas en procesos como comercio electrónico, marketing digital, herramientas empresariales, educación, prevención de fraudes o suplantación de identidad.



La estrategia es beneficiosa para ambas partes, pues las pymes necesitan estar en el mundo digital y los sistemas de pago tienen un mayor potencial de crecimiento de la mano de este sector.



Para Rosmary Quintero, presidenta nacional de Acopi, “las pymes han avanzado progresivamente, especialmente en herramientas tecnológicas administrativas, financieras y contables”.



La dirigente destaca el aporte que Visa y Mastercard están haciendo para el sector pues asegura que “en plataformas como CRN y en redes sociales nos falta mucha evolución”.



De todas maneras, asegura que la inmensa mayoría de pymes son conscientes de los beneficios de invertir en tecnología y “hacia ese objetivo se han movido con una visión de inversión sostenible y amigable”.



La presidenta de Acopi advierte que “la covid-19 nos puso en la orilla del abismo pero tenemos que asimilar mucha más tecnología, dura y digital, pues esto ayuda a mejorar la eficiencia, para tener una buena relación con los clientes, proveedores y mantener el talento humano”.



Además, anunció que el sector le pedirá al gobierno del presidente Iván Duque un plan de “ayuda con pasarelas de pago, carritos de compra digitales, dirigido especialmente para las micro y pequeñas empresas”.



LAS HERRAMIENTAS



Visa presentó hace algunos días su cuarta edición del Visa Everywhere Initiative (VEI) en América Latina y el Caribe, en asociación con Finnovista.



La invitación a las empresas emergentes (startups) Fintech busca que se presenten soluciones innovadoras para impulsar la recuperación económica de las pymes, y el transporte público de la región. La empresa dijo que busca fortalecer la posición de las pymes en el actual contexto a través de soluciones tecnológicas relacionadas con la adopción de pagos sin contacto (contactless, o por aproximación) y pagos móviles, un fortalecimiento de sus actividades de comercio en línea o una mayor liquidez, entre otras características.



Humberto Guihur, gerente general de Visa en Colombia asegura que “todos los protagonistas del ecosistema debemos seguir promoviendo la inclusión financiera, el apoyo a las pymes y la educación sobre los beneficios del uso de las diferentes tecnologías que hoy se encuentran en el mercado. El aceptar pagos digitales puede suponer una gran diferencia para las organizaciones, ya que les ayuda a llegar a los clientes nacionales e internacionales que prefieren la conveniencia de realizar transacciones en línea o a través de dispositivos móviles”.



EXPANSIÓN DEL NEGOCIO



Por su parte, Mastercard presentó la semana pasada su Plataforma de Aceleración Digital, varios recursos para propietarios de pymes que buscan expandir su negocio digitalmente.



El objetivo es aumentar su presencia en línea, proteger las operaciones digitales y adaptarse al nuevo entorno empresarial que ha generado la crisis del coronavirus.



Al seguir la recomendación de quedarse en casa, muchos consumidores han recurrido a las compras en línea y este comportamiento no cambiará rápidamente, asegura la compañía.



Daniel Acosta, vicepresidente de productos comerciales de Mastercard, explicó que en el caso de Colombia, si bien “la evolución del comercio electrónico y las oportunidades de crecimiento que ofrecen las plataformas digitales evidencian la necesidad de pasar por una transformación digital; la motivación más importante para hacerlo siempre es el facilitar la transacción con el consumidor”.



Aseguró que el Acelerador Digital es una oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas encuentren herramientas gratuitas, de fácil uso y con articulación con otros aliados para acceder a estrategias de adaptación digital que facilite las ventas electrónicas.



También se harán evaluaciones de cibervulnerabilidad y protección contra el robo de identidad.