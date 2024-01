2023: un año para olvidar en el sector de la construcción, se vendieron menos viviendas

Durante el 2023, las ventas de vivienda se contrajeron 44,9 %, dato que estuvo jalonado por la caída de 49,7 % en el segmento de vivienda de interés social (VIS), de acuerdo con las cifras consolidadas del cierre de año y el análisis que realizó Coordenada Urbana de Camacol.



Según el informe, en total se vendieron 106.554 viviendas menos frente al 2022, lo que representa una reducción de $ 20 billones en la inversión en este rubro por parte de los hogares.



Pero es que adicionalmente, la disminución en las ventas de viviendas también ha impactado los inicios de obra de nuevos proyectos.



Para diciembre del 2023 se había iniciado la construcción de un total de 138.418 viviendas frente a las 193.387 contabilizadas al cierre de 2022, con una variación negativa que llegó al 28,4 %.



“El menor ritmo de iniciaciones se ha dado de manera generalizada en la No VIS, que cae a una tasa del 22,5 %, mientras que la VIS cerró el año con una reducción del 30,6 % frente al 2022. Menores niveles de obra anticipan posibles efectos en el empleo y el PIB, de manera que es imperativo implementar una estrategia que permita impulsar la construcción de nuevas viviendas”, aseguró Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.



Desistimientos récord

Vivienda iStock

El 2023 cerró con cerca de 38.000 hogares que tuvieron que desistir de la compra de su vivienda por diferentes factores de tipo financiero y de tipo gubernamental.



La cifra representa un crecimiento del 62,9 % frente al 2022. El 78,1 % de las unidades desistidas fueron VIS, con lo cual ese segmento incrementó el volumen de renuncias en un 91,5 %.



De acuerdo con el análisis realizado por Coordenada Urbana, el 31 % de los desistimientos del segmento VIS se produjo por los cambios que realizó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al programa Mi Casa Ya (MCY), mientras que factores asociados al crédito pesan el 25 % dentro de las causas de las renuncias.



Combinados, ambos factores explicaron cerca de 16.500 de las 29.468 unidades desistidas en el segmento VIS.



En línea con el informe de Coordenada Urbana, el pasado viernes 19 de enero, el Dane dio a conocer las estadísticas de licenciamiento con corte a noviembre del 2023.



De acuerdo con la publicación, entre enero y noviembre del 2023 las unidades licenciadas de vivienda se contrajeron 38,5 %, jalonadas por el segmento VIS, que tuvo una variación negativa de 45,9 %.



El presidente ejecutivo de Camacol reiteró que la prioridad para el 2024 es revertir la tendencia negativa de los indicadores comerciales y de obra.



“Esperamos que durante este año las tasas de interés hipotecarias se empiecen a moderar siguiendo la tendencia de la inflación. Esto permitirá mejorar las condiciones de financiación de los hogares que quieran comprar vivienda y será un factor determinante en la reducción de los desistimientos”, señaló Herrera, quien además destacó la importante labor del Banco de la República, reflejada en una cifra de inflación inferior a la esperada en diciembre (9,28 % para todo el 2023).



“Sin embargo, el segmento VIS requiere del impulso de la política de vivienda que inicia el año con un déficit cercano a los 25.000 subsidios”, puntualizó el dirigente gremial, quien además agregó que se estima que para el 2024 se necesitarán entre 72.000 y 75.000 subsidios del programa Mi Casa Ya (MCY), los cuales son superiores a los 50.000 que ha presupuestado el Gobierno Nacional hace pocas semanas.

Mi Casa Ya Alcadía de Chiquinquirá (Boyacá)



A su vez, en la actualidad solo se tienen recursos financieros garantizados para 33.000 de coberturas a la tasa requeridas para la operación del programa MCY, situación que deja ‘cojo’ el esquema, por lo cual será fundamental que se realicen las gestiones con el fin de garantizar recursos que efectivamente permitan que más colombianos puedan acceder a una vivienda propia con apoyo del Gobierno Nacional, aseguró Camacol.

Las regiones más afectadas

Nariño, Valle y Cauca fueron los departamentos donde más se desplomaron las ventas de vivienda en 2023.



En Nariño las ventas presentaron una caída del 68,3 % el año pasado, pues sumaron 400 unidades, frente a las 1.262 en todo el 2022. En el departamento del Valle del Cauca se vendieron 10.945 unidades de vivienda en todo el 2023, con una fuerte caída del 66,9 % frente al 2022, cuando se habían vendido 33.088.



En el Cauca, según las cifras de Camacol y Coordenada Urbana, se vendieron 1.191 viviendas, que frente a las 3.001 del 2022, representó una caída del 60,3 %.



Las estadísticas señalan que en ningún departamento en el total, hubo cifras positivas.

En el departamento de Magdalena fue en donde se presentó la cifra menos dramática, pero igualmente negativa, con una caída de las ventas del 6,6 % pues pasaron de 6.167 en 2022 a 5.759 en 2023.



En ese departamento, aunque las cifras no son destacables, la Vivienda de Interés Social (VIS) registró ventas de 11 unidades, frente a 3 que se habían presentado en 2022.

En el departamento del Atlántico se presentó una fuerte caída en materia de ventas de vivienda, con el 58,7% pues en el 2022 se colocaron entre clientes 24.985 unidades, mientras que el año pasado la cifra llegó a 10.310.



En Antioquia se habían vendido 27.633 vivienda en el 2022 y un año después la cifra llegó a las 16.407, lo que representó una disminución del 40,6%.



En la región Cundinamarca y Bogotá se vendieron el año pasado 50.892 viviendas y registró una caída de 38,1 % frente a las 82.232 que se habían logrado colocar en el mercado durante 2022.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio