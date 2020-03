Amarilo afianzará su estrategia de ‘ciudades dentro de la ciudad’

Como un periodo de inflexión, así fue catalogado el 2019 en lo que se refiere al sector construcción en Colombia por parte de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).



Este panorama da paso a las expectativas de recuperación que tiene el mercado inmobiliario del país después de un año de desaceleración en algunos de sus frentes.

Por ahora, la tendencia parece ir en dirección correcta. Una muestra de esto son las cifras evidenciadas en las ventas del mes de enero del año en curso, periodo en donde se vendieron 17.984 unidades de vivienda, según el gremio.



Este monto posiciona el mes anterior como el mejor enero en ventas en los últimos diez años con un crecimiento del 17,7%. Con base en este escenario, Roberto Moreno, presidente de constructora Amarilo, le contó a Portafolio los planes de la firma y su visión alusiva al mercado.



¿Cómo está el panorama del sector constructor de cara a la recuperación?



Este año las expectativas se fundamentan en un mayor dinamismo para la compra de vivienda nueva, debido a la recuperación gradual de la economía y a las diferentes formas de financiación que entregan las entidades bancarias. Nos unimos a la proyección que planteó Camacol para el 2020 donde se espera que la vivienda nueva crezca en 5,2%, lo cual se logrará si continúan los subsidios, se mantienen bajas las tasas de interés, y exista proyección de crecimiento en las regiones.



¿Cuál fue el balance de la constructora en 2019?



A nivel nacional, Amarilo lanzó 29 proyectos en diferentes zonas del país como Madrid (Cundinamarca), Barranquilla, Cúcuta, Bogotá, Cartagena, Valledupar y Villavicencio, registrando 7.844 viviendas vendidas. Esto significó un crecimiento del 5%.



Además, el año pasado el Grupo Amarilo pudo ampliar su portafolio de proyectos por el acceso a capital institucional que tuvo a través del fondo de capital privado Yellowstone Real Estate Opportunity Fund II de US$300 millones.



Este año gestionaremos estos recursos y exploraremos nuevas alianzas para desarrollar iniciativas a gran escala, con los más altos estándares de inversión responsable.



¿Cuáles son las metas, en cifras, teniendo en cuenta todos los sectores VIS y No VIS?



Para todos los rangos de vivienda se vislumbra una proyección de crecimiento. El incremento del poder adquisitivo y la reducción en el tamaño de los hogares colombianos, sumado al déficit habitacional de aproximadamente 2,2 millones de viviendas, está generando nuevas tendencias habitacionales a las cuales el sector se ha ido adaptando y, en respuesta, ha generado productos novedosos para sus compradores. Esto ha producido dinámicas muy favorables en las ventas, lo cual, incentiva la construcción de más y mejores proyectos.



¿Qué tan afectado está el segmento No VIS en términos de inventario no liquidado?



Desde el año pasado, el segmento No-VIS entró en una tendencia de recuperación y expansión. Amarilo, en alianza estratégica con Yellowstone Capital Partners, recientemente han fondeado institucionalmente y lanzado a ventas varios proyectos nuevos bajo el concepto de “ciudades dentro de la ciudad” con un componente de No VIS en la mezcla de producto.



Los tres proyectos han superado expectativas de ventas proyectadas en los planes de negocio, confirmando un repunte de la demanda del segmento No-VIS.



¿Cómo ve el panorama del sector constructor a mediano plazo con el COVID-19?



El COVID-19 es un tema coyuntural inesperado que está generando un impacto macroeconómico global.



Todavía está muy temprano para ver el impacto directo en el sector constructor en Colombia. Tradicionalmente, los activos inmobiliarios son una inversión defensiva, de bajo riesgo y de protección de capital, respaldada con activos reales (tierra y ladrillos).

Los fundamentos de la economía son sólidos, tenemos tasas de interés estables, y tendencias demográficas favorables, para que el sector constructor siga su proceso de consolidación y expansión, como lo ha demostrado en el año.



¿Cuáles son las apuestas de Amarilo para el 2020?



En el 2020 seguiremos afianzando nuestro modelo de ‘ciudades dentro de la ciudad’, que son macro proyectos donde hay viviendas, comercios, colegios, centros de salud y espacios públicos recreativos como parques y ciclo rutas, como una apuesta por mejorar la calidad de vida de los colombianos.



El proyecto más ambicioso para este año es el desarrollo del norte de Bogotá con la participación activa en Lagos de Torca, donde se construirán más de 135.000 viviendas de todos los estratos socioeconómicos, bajo un modelo de ciudad sostenible en un área de 1.800 hectáreas dentro de los cuales, además de los desarrollos de vivienda, habrá equipamientos públicos y privados, servicios complementarios, amplios espacios públicos, extensión de malla vial arterial y de infraestructura de servicios públicos. Lagos de Torca contará don distintos beneficios, entre ellos está un parque metropolitano de 150 hectáreas.



Lagos de Torca estará ubicado entre la calle 183 y la calle 245 en el límite con Chía, y entre la Carrera Séptima y la futura Avenida Boyacá. Durante 2020 Amarilo llevará a cabo la comercialización de desarrollos de vivienda en Lagos de Torca con sus proyectos Hacienda El Otoño y Hacienda El Bosque, los cuales contemplan la construcción de alrededor de 6000 viviendas VIS/VIP.



Para el 2020, Amarilo proyecta vender $1.8 billones y 8.283 unidades, lo que significaría un crecimiento del 31% frente a 2019. Tenemos planeados 14 lanzamientos en proyectos de gran escala, en municipios como Madrid (Cundinamarca), Barranquilla, Cúcuta, Bogotá, Villavicencio, Cartagena y Valledupar.



Continuaremos fortaleciendo y consolidando nuestra operación en las diferentes ciudades de Colombia donde estamos presentes, llevando la mejor oferta de valor para todos nuestros grupos de interés en proyectos como: Alameda del Río, Parque Heredia, Ciudad Verde, Hacienda Rosablanca, Hacienda Casablanca, y Serena Del Mar, entre otros en distintas ciudades de Colombia.





Anderson Urrego J.