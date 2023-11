‘La clave en las crisis es no perder el norte’: Amarilo

El sector de la construcción ha afrontado grandes retos económicos este año, sin embargo, ante los ojos de Roberto Moreno, presidente de la constructora y Grupo Amarilo, cada crisis trae consigo una oportunidad, y con esta visión ha consolidado a la empresa que lidera como un referente en el país.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

En entrevista con Portafolio, Moreno destacó la importancia de un equipo lleno de pasión y de generar confianza como país.



¿Cuáles son las técnicas que ha implementado para llevar a Amarilo a ser un referente en el sector?

​

Lo más importante es rodearse de un equipo extraordinario, tener un equipo que es mejor que uno mismo, que cada uno esté sentado en la silla adecuada, y este equipo me ha acompañado por muchos años. En Amarilo tenemos cinco vicepresidentes, de los cuales cuatro son mujeres, eso me tiene muy orgulloso.



En Yellowstone tengo de socio a Luis Fernando Ramírez y a mi hijo Juan Carlos que está liderando como CFO de la empresa, en donde ha hecho un trabajo extraordinario en Yellowstone y en Cimento en donde es el gerente general. Todo lo que hacemos es posible gracias a un equipo extraordinario, comprometido, apasionado, enganchado con una visión a largo plazo y con servir a los demás.



(Vea: ¿Pensando en comprar vivienda? Esto es lo que debe tener en cuenta).



¿Cuáles han sido las estrategias en un año tan difícil como el 2023?

​

Yo soy marino, me gusta navegar. Todo empezó después de la pandemia, con el tema de los insumos, la inflación, el tema macropolítico a nivel global y creo que la clave es y será no perder el norte. Cuando se va navegando, se debe tener claro a dónde voy y evitar desconcentrarse por las adversidades y motivar al equipo de trabajo.



Cuando hay dificultades hay que ocuparnos, no preocuparnos. En todas las crisis hay oportunidades, por eso hay que buscarlas.



¿Qué oportunidades han salido de esta situación?

​

Hay oportunidades en la vivienda No Vis (Vivienda de Interés Social) porque el golpe más fuerte del sector fue en el segmento VIS que estaba apalancada con un programa muy exitoso que es el de Mi Casa Ya que estuvo afectado por el incremento en las tasas de interés y el cambio en la política.



Hay oportunidades actualmente, el modelo de preventa permite que cuando se vaya a escriturar la vivienda, en 24 o 30 meses, las tasas de interés van a estar más bajas y la capacidad de compra mejor. Además, la finca raíz siempre se ha sido una muy buena inversión.

Roberto Moreno, Presidente de la constructora Amarillo CEET



Esperamos que a partir de diciembre o enero las tasas empiecen a bajar y en uno o dos años tener unas tasas más razonables, por eso es buen momento para comprar.



(Vea: Proyecto del impuesto predial: los impactos que tendría en los propietarios rurales).



¿Cuáles son las cualidades que les exige a sus colaboradores?

​

Lo primero es que hay que trabajar con pasión. Si bien se requieren todas las capacidades técnicas, que son necesarias, es fundamental tener la disposición de trabajo en equipo y de pasión por lo que se está haciendo y motivar a otros a ello.



En el mundo entero hay incertidumbre, por eso un equipo alineado y empoderado es

clave. Ahí, como jefe se debe acompañar el equipo y retarlo.



¿Cuáles son los desafíos que quedan pendientes y cómo superarlos?

​

Debemos seguir trabajando sin desfallecer hacia adelante. Siempre van a haber nubarrones, hace poco vimos como decrecía la economía y solo la recuperaremos con confianza. Debemos unirnos como colombianos, generar confianza y pensar a largo plazo. Tenemos el mejor lote de Latinoamérica, un esquinero con dos mares y unas personas maravillosas. Como empresa pensamos siempre en cómo aportarle al país.



¿Cuáles son esos consejos que le daría a un pequeño empresario?

​

Siempre debe pensar en que sí es capaz de todo. El sí se puede es clave, se hace un plan de negocio y como me lo decía mi madre: ‘sin miedo’. No hay que tener miedo, sino ver hacia adelante, estar concentrado, ser riguroso y rodearse de las personas adecuadas. Además, si estructura bien un plan de negocio, lo logra.



En Colombia somos muy emprendedores y hay que seguir trabajando en eso. Debemos motivar a las futuras generaciones a emprender.



(Vea: Las medidas que propone Camacol para enfrentar la crisis del sector vivienda).



Paula Galeano Balaguera

Periodista Portafolio

Twitter: @Paula1GB